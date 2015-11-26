В Приморье частично изменилось расписание электричек

Изменения ввели в связи с ростом пассажиропотока на некоторых рейсах и многочисленными просьбами пассажиров

Электричка. Фото: ИА PrimaMedia

Частичные изменения в график движения электропоездов в утренние часы ввели в Приморье в связи с ростом пассажиропотока и многочисленными просьбами пассажиров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Экспресс Приморья".

В 7.16 утра, от станции Мыс Чуркин отправляется электропоезд до железнодорожного вокзала. Время в пути — всего 29 минут. Время отправления по другим остановкам маршрута следующее: Мальцевская — в 07.21, Луговая — в 07.25, Военное шоссе— в 07.33. Прибытие на станцию Владивосток в 7.45.

Еще один городской электропоезд, сообщением Луговая — Владивосток, отправляется от станции Луговая в 8.29 утра. Остановка на Военном шоссе в 08.38, прибытие на железнодорожный вокзал в 8.50.

Ежедневная "дачная" электричка Мыс Чуркин — Раздольное, отправляется в 08.11. Прибытие в Раздольное в 10.04.

Кроме того, электропоезд, курсирующий ежедневно по маршруту Раздольное-Владивосток отправляется в путь от станции Раздольное в 5.56 утра. Благодаря этому пассажиры этого рейса смогут продолжить свой путь до станции Мыс Чуркин, сделав пересадку на "городскую чуркинскую" электричку, которая, ВНИМАНИЕ, по многочисленным просьбам жителей Второй Речки, Седанки, Санаторной и Океанской, теперь курсирует по маршруту Океанская — Мыс Чуркин.

Время ежедневного отправления от станции Океанская — в 7.14. Время отправления по другим остановкам маршрута следующее: Санаторная — в 07.17, Седанка — в 07.20, Чайка — в 07.24, Вторая Речка — в 07.30, Моргородок — в 07.35, Рабочая — в 07.41, Луговая — в 07.46, Мальцевская — в 07.50. Прибытие на Мыс Чуркин в 7.54.

Продолжить свой путь на этой электричке до остановок "чуркинской линии" могут транзитные пассажиры, которые едут в утренних электричках, сообщением Артем Приморский-1— Владивосток и Раздольное — Владивосток. Компания "Экспресс Приморья" рекомендует им, при необходимости, делать пересадку на станции Седанка или Вторая Речка.

В то же время, компания-перевозчик приносит свои извинения пассажирам электропоездов "партизанского направления". В связи с ремонтными работами на путях в течении недели, по 7 августа, на маршрутах "Владивосток— Партизанск— Тихоокеанская", "Владивосток— Мыс Астафьева", " Тихоокеанская— Партизанск— Владивосток" возможны задержки в движении этих электропоездов на 15-20 минут. По этой же причине, с 2 по 7 августа, пригородный электропоезд Смоляниново— Владивосток будет отправляться по маршруту от станции Смоляниново на 4 минуты раньше— в 5 часов 59 минут утра (сейчас в 6 часов 3 минуты).