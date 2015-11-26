Такие результаты были выявлены в результате полугодового мониторинга АО "Восточный Порт"

бухта Врангеля. Фото: АО "Восточный Порт".

АО "Восточный Порт" подвел итоги системного контроля качества воздуха в зонах погрузки угля, на границах санитарно-защитных зон предприятия и в зоне жилой застройки микрорайона Врангель. Специалисты подтвердили: в первом полугодии 2019 года все показатели находятся в норме, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО "Восточный Порт".

Мониторинг воздуха — составная часть собственной Программы производственного контроля предприятия. В нее также входят мониторинг качества воды и обращения с отходами. С конца 2018 года в связи с пристальным вниманием государственных надзорных органов к качеству воздуха в Находке, в том числе во Врангеле, специализированный угольный терминал ведет ежедневный мониторинг в зоне своего влияния на содержание угольной пыли и взвешенных веществ. Работы проводят как специалисты собственной аккредитованной лаборатории АО "Восточный Порт", так и сторонние организации.

— За первые шесть месяцев 2019 года АО "Восточный Порт" отобрано 1263 пробы на границе собственных санитарно-защитных зон, — рассказал директор по вопросам защиты окружающей среды АО "Восточный Порт" Сергей Мазуренко. — За истекшие полгода специалисты ни разу не зафиксировали превышения в воздухе предельно-допустимой концентрации вредных веществ.

Дополнительно с июня АО "Восточный Порт" проводит отбор и анализ воздуха на терминалах в местах проведения работ по выгрузке угля из вагонов, сортировки и погрузки угля на судно.



Показатели чистоты воздуха во Врангеле с начала 2019 года соответствуют всем нормативам. Фото: АО "Восточный Порт".

Задача этого мониторинга – проверить эффективность работы пылеулавливающей техники. Высокотехнологичное оборудование установили на предприятии в рамках реализации пятистороннего соглашения о обеспечении благоприятных экологических условий перевалки угля, подписанном АО "Восточный Порт", Минтрансом РФ, Минприроды РФ, ФГУП "Росморпорт" и Администрацией Приморского края в мае 2018 года. В местах углепогрузки отбор воздуха проводился ежедневно 4 раза в день. За этот период также ни разу не было выявлено превышение нормативов предельно-допустимого загрязнения атмосферы.

Также в рамках Программы производственного контроля АО "Восточный Порт" дважды в год (в феврале и в июле) днем и ночью проводит исследования на шумовое загрязнение на границах санитарно-защитных зон. За полгода превышений предельно-допустимого уровня шума здесь также не зафиксировано.

Справка: АО "Восточный Порт" (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

АО "Восточный Порт" — порт свободного доступа. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2018 году составил 24,3 млн тонн.

Предприятие оснащено лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, в частности, крытыми вагоноразмораживателями и вагоноопрокидывателями, стакерами, реклаймерами, крытыми конвейерными линиями и пересыпными станциями, а также судопогрузочными машинами.

АО "Восточный Порт" — первый угольный порт Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению". Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, аспирационными системами, системами сухого тумана, водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, а также тепловизорами и снегогенераторами.

В АО "Восточный Порт" реализован крупнейший частный портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке по строительству Третьей очереди специализированного угольного комплекса, включая создание железнодорожной инфраструктуры. Проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Весь запланированный объем перевалки обеспечен отечественно грузовой базой. Ввод в эксплуатацию Третьей очереди увеличит грузооборот терминала до 50-55 млн тонн в год.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие Врангеля, в АО "Восточный Порт" учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив "Восточный Порт". Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: "Безопасность", "Ветераны", "Дети", "Духовное развитие", "Здоровье", "Историческое наследие", "Команда Восточного", "Комфортная среда", "Культура", "Образование", "Социальная поддержка", "Спорт".