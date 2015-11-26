Приморцев позвали в Китай на международную гонку внедорожников

Также через две недели начнутся фестиваль винограда и музыкальный фестиваль

Гости из КНР зовут приморцев на автогонку и музыкальный фестиваль. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

В середине августа в китайском городе Бэйчжэнь (провинция Ляонин) состоится международная гонка на внедорожниках, главный приз которой — 50 тысяч юаней. Чтобы привлечь к этому событию как можно больше внимания и заодно провести деловые переговоры с приморскими предпринимателями, во Владивосток и Уссурийск приехала делегация из КНР, сообщает ИА PrimaMedia.

Сегодня, 2 августа, в Уссурийске прошла пресс-конференция китайских гостей. С журналистами из разных городов и районов Приморья пообщались гости из Бэйчжэня и Шанхая — представители власти и организаторы автомобильных гонок на кубок TONGYAN 4 WD. Они презентовали первый Китайско-российский торгово-экономический форум в рамках инициативы "Один пояс один путь. Также отметили, что в год 70-летия основания Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между Россией и Китаем хотят пригласить жителей Приморского края с 16 по 19 августа в Бэйчжэнь.

Гости из КНР зовут приморцев на автогонку и музыкальный фестиваль. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Гости из КНР зовут приморцев на автогонку и музыкальный фестиваль. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Гости из КНР зовут приморцев на автогонку и музыкальный фестиваль. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Гости из КНР зовут приморцев на автогонку и музыкальный фестиваль. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Гости из КНР зовут приморцев на автогонку и музыкальный фестиваль. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia 1 / 5

Международные гонки на внедорожниках, как отметил председатель ассоциации по автогонкам Ян Сяодун, — зрелищное мероприятие, в котором будут участвовать спортсмены из России, Китая, США, Малайзии и других стран.

— Такие соревнования впервые пройдут в городе Бэйчжэнь. Приглашаем официальных лиц из-за рубежа для спортивного обмена и другого сотрудничества. Также впервые проведём трансляцию соревнований по системе 5 G. Зарегистрировались уже 80 участников, победитель гонки получит 50 тысяч юаней, — рассказала руководитель делегации, вице-мэр Ян Хунцзе.

Гости из КНР зовут приморцев на автогонку и музыкальный фестиваль. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Гости из КНР зовут приморцев на автогонку и музыкальный фестиваль. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Гости из КНР зовут приморцев на автогонку и музыкальный фестиваль. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Гости из КНР зовут приморцев на автогонку и музыкальный фестиваль. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Гости из КНР зовут приморцев на автогонку и музыкальный фестиваль. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Гости из КНР зовут приморцев на автогонку и музыкальный фестиваль. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Гости из КНР зовут приморцев на автогонку и музыкальный фестиваль. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Гости из КНР зовут приморцев на автогонку и музыкальный фестиваль. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia 1 / 8

Гости из города Бэйчжэнь отметили, что, начиная с 16 августа там пройдет не только гонка на внедорожниках, но и шествие роскошных машин, фестиваль винограда. Будет работать "Улица деликатесов" с участием восьми китайских кулинарных школ.

— Бэйчжэнь — это родной город винограда в Китае и крупнейшая сельскохозяйственная база для производства, хранения свежего винограда и для выращивания овощей в провинции Ляонин, — добавила Ян Хунцзе.

Участники пресс-конференции обратили внимание на то, что добраться в Бэйчжэнь несложно — всего пять часов на скоростном поезде из хорошо знакомого приморцам приграничного города Суйфэньхэ.