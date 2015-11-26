Глава Хасанского района: "Глупо взять и не подать в декларацию 70 гектаров"

Иван Степанов опроверг наличие у него незадекларированной земли. Информацию проверяют в администрации Приморья

Хасанский район. Фото: ИА PrimaMedia

Глава Хасанского района Иван Степанов опроверг информацию о наличии у него незадекларированных 70 гектаров земли, появившуюся в местных медиа. В беседе с корр. ИА PrimaMedia он перечислил участки, которыми владеет, а также те, что находятся в аренде. О неуказанном имуществе муниципальный руководитель узнал из хабаровского телеграм-канала. Между тем, источник в аппарате краевой администрации сообщил, что к декларации вопросы есть. Глава заявляет, что пока никаких претензий от кадровой службы или прокуратуры не получал.

Согласно декларации, размещенной на официальном сайте администрации Хасанского района, Иван Степанов на прежнем месте работы – главы Хасанского поселения – получил доход 568 тысяч рублей, его супруга – индивидуальный предприниматель – 1,2 млн рублей. В собственности у него три земельных участка общей площадью 5,3 тысячи кв.м., часть жилого дома, квартира на 29,3 кв.м., приличный гараж на 129 квадратов и здание БПК (314,1 кв.м.). У супруги земельный участок – 6,7 тысячи кв.м., квартира и нежилое здание 631,2 кв.м. В пользовании у супруги более разнообразное имущество. Это земли под фермерское хозяйство – 35 га, под туристические базы – 7,5 га. Кроме того, под объекты дорожного хозяйства – 2,8 тысячи квадратов, а также два участка с объектами торговли на скромных 1,7 тысячи кв.м. В автопарке супругов Степановых Митсубиси Кантер, Мазда Титан и Нисан Дизель.

Однако, как утверждает ряд приморских информационных ресурсов, глава забыл указать в декларации достаточно внушительный кусок земли.

"И вот, стало известно, что и у нового главы Хасанского района Ивана Степанова обнаружился внушительный земельный участок, в целых 70 гектар, который глава района почему-то не указал в декларации. Хотя другие участки, поскромнее, им в декларации перечислены: как имевшиеся у самого Ивана Степанова, так и у его супруги, включая 35 га в аренде под крестьянско-фермерским хозяйством и 6,85 га под турбазой, не считая более мелких. Но 70 гектар как-то выпали из поля зрения при составлении чиновником декларации за минувший год. А это — основание для лишения полномочий, как минимум. Или даже для уголовного разбирательства на предмет происхождения указанной земли у муниципального чиновника", — пишет сетевое СМИ PrimPress, ссылаясь, в свою очередь, на сведения хасанского сайта slavyanka-prim.info.

Сокрытие сведений в декларации о доходах может стать основанием для лишения чиновника полномочий.

В администрации Хасанского района прокомментировали, что при участии в конкурсе по замещению должности главы Иван Степанов уже подавал декларацию, по ней проводилась проверка.

"Никаких нарушений выявлено не было, иначе его бы просто не допустили к участию в конкурсе", — сказали в аппарате администрации муниципалитета.

Но Степанов прошел тест сначала конкурсной комиссии во главе с вице-губернатором Антоном Волошко, а после — в феврале текущего года — и депутатов Думы Хасанского района, ранее дважды срывавших избрание главы.

В прокуратуре Приморья агентству сказали, что проверки нарушения антикоррупционного законодательство проводят в соответствии с утвержденным планом. Глава Хасанского района в планах на этот год не фигурировал.

"Если бы прокуратура выявила подобные факты, то меры реагирования были бы уже приняты", — заверили в ведомстве. Собеседник в надзорном органе также уточнил, что проверки сведений о доходах и имуществе – процесс трудоемкий, и они еще идут. Прошло еще слишком мало времени с момента окончания декларационной кампании для озвучивания итогов.

В обязательном порядке проводит проверку деклараций глав муниципалитетов соответствующая специальная комиссия в администрации Приморского края, т.к. все сведения главы направляют в адрес губернатора. Работу комиссии курирует руководитель аппарата администрации, вице-губернатор Антон Волошко. Получить оперативный комментарий представителя администрации края не удалось. Вместе с тем, собеседник агентства в аппарате краевой администрации, знакомый с ситуацией, говорит, что поводы для претензий по декларации и именно по земельным участкам к главе Хасанского района имеются. Но какие именно, источник агентства не уточнил. Эта информация пока не подтверждена.

В свою очередь, Иван Степанов в беседе с корр. ИА PrimaMedia сказал, что к нему претензии или замечания со стороны кадровой службы краевой администрации, департамента внутренней политики, либо департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений не поступало. По словам главы Хасанского района, о наличии у себя якобы незадекларированной земли он узнал из, предположительно, хабаровского телеграм-канала, благодаря одному из местных депутатов, который показал сообщение главе на заседании районной думы. До тех пор с подобной информацией глава района не сталкивался.

Появившиеся сообщения глава назвал "просто фейком". Как считает Иван Степанов, "глупо взять и не подать в декларацию 70 гектаров".

"70 гектаров – это огромный массив. И глупо взять и не подать в декларацию 70 гектаров. Это абсурд. В собственности у меня только 1,23 га. Остальное в аренде, и я плачу ее в бюджет Хасанского района", — прокомментировал он агентству.

Он перечислил все участки, которые у него имеются: "Сразу скажу, что у меня в собственности. У нас с супругой есть 70 соток в Краскино, 15 соток под гаражом в Хасане, потом 15 соток под домом, банно-прачечный комбинат – под ним 17 соток, и еще 23 сотки земли.

У нас есть под крестьянское хозяйство в аренде 35 га и 6,8 га есть в аренде на берегу моря в районе Косы Назимова. Это все задекларировано. Плюс у меня есть 15 соток в аренде в Андреевке, и под строительство жилого дома взял в Хасане 25 соток. Тоже аренда. Все, больше у нас ничего нет".