В шести районах Приморья запретили вывоз свинины (ПАМЯТКА)

Причиной стал вирус африканской чумы в Пограничном районе

В шести районах Приморья запретили вывоз свинины. Фото: ИА PrimaMedia

В Приморье запретили вывоз свинины с территорий с вирусами африканской чумы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Связан запрет с режимом ЧС, который ввели в Пограничном районе в четверг, 1 августа.

В хозяйстве введен карантин, а в радиусе 100 км от очага запрещена реализация свинины.

Специалисты государственной ветеринарной инспекции Приморского края подчеркивают, что вирус приводит к гибели животных, но для человека не опасен.

Вместе с тем, чтобы не допустить распространение заболевания, необходимо соблюдать следующие правила:

– запрещен вывоз любой свиноводческой продукции непромышленного производства из Ханкайского, Хорольского, Михайловского, Октябрьского, Пограничного районов и Уссурийска;

– следует воздержаться от приобретения кормов из этих районов;

– не следует посещать свиноводческие предприятия, в том числе в частном секторе. Нельзя допускать в подворья посторонних людей, кроме специалистов ветслужбы;

– необходимо регулярно вести борьбу с грызунами и насекомыми, проводить дезинфекцию хозяйственных помещений;

– важно обеспечить безвыгульное содержание свиней;

– запрещено кормить животных не проваренными пищевыми отходами;

– обязательно необходимо сообщать в ветслужбу о всех случаях падежа и заболевания свиней.

Напомним, заболевание было обнаружено 31 июля в хозяйстве, расположенном недалеко от автоперехода Сосновая Падь. Для подтверждения вируса образцы были направлены в лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных во Владимир.