В шести районах Приморья запретили вывоз свинины (ПАМЯТКА)

В Приморье запретили вывоз свинины с территорий с вирусами африканской чумы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Связан запрет с режимом ЧС, который ввели в Пограничном районе в четверг, 1 августа.
В хозяйстве введен карантин, а в радиусе 100 км от очага запрещена реализация свинины.
Специалисты государственной ветеринарной инспекции Приморского края подчеркивают, что вирус приводит к гибели животных, но для человека не опасен.
Вместе с тем, чтобы не допустить распространение заболевания, необходимо соблюдать следующие правила:
– запрещен вывоз любой свиноводческой продукции непромышленного производства из Ханкайского, Хорольского, Михайловского, Октябрьского, Пограничного районов и Уссурийска;
– следует воздержаться от приобретения кормов из этих районов;
– не следует посещать свиноводческие предприятия, в том числе в частном секторе. Нельзя допускать в подворья посторонних людей, кроме специалистов ветслужбы;
– необходимо регулярно вести борьбу с грызунами и насекомыми, проводить дезинфекцию хозяйственных помещений;
– важно обеспечить безвыгульное содержание свиней;
– запрещено кормить животных не проваренными пищевыми отходами;
– обязательно необходимо сообщать в ветслужбу о всех случаях падежа и заболевания свиней.
Напомним, заболевание было обнаружено 31 июля в хозяйстве, расположенном недалеко от автоперехода Сосновая Падь. Для подтверждения вируса образцы были направлены в лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных во Владимир.