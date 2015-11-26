Место разгрома на набережной во Владивостоке обезопасили после гнева в соцсетях

О дыре в балюстраде на одном из самых туристических мест в приморской столице странным образом забыли

Место разгрома на набережной во Владивостоке обезопасили. Фото: ИА PrimaMedia

Временное ограждение на прогулочной зоне набережной Спортивной гавани во Владивостоке наконец-таки установлено. Пообещав вознаграждение тому, кто обладает достоверной информацией о лицах, разрушивших часть балюстрады, мэрия странным образом забыла об объекте. Память "восстановил" гневный пост в соцсетях, который опубликовал один из журналистов, передает ИА PrimaMedia.

Еще в середине июля на набережной Спортивной гавани порезвились вандалы – выломали значительную часть декоративного мраморного ограждения. Спустя 2,5 недели с момента погрома на набережной мало что изменилось – ограждение не то чтобы не восстановили, так его куски так и валялись на песке, а дыру в балюстраде не оградили ни полосатой лентой, ни другим образом.



Место разгрома на набережной во Владивостоке обезопасили. Фото: ИА PrimaMedia

"Помнится, глава Владивостока Олег Гуменюк обещал заплатить за информацию о тех, кто устроил разгром. Но я бы на его месте заплатил бы за то, чтобы на набережной навели элементарный порядок. Потому что ежедневно здесь проходят тысячи горожан. И видя, что за три недели отсюда не убрали куски парапета (не говоря уже о восстановлении), они задаются только одним вопросом — а есть ли во Владивостоке власть?!", — написал на своей странице в Фейсбуке журналист Александр Салков.

И уже на следующий день работа на объекте закипела — рабочие муниципального предприятия обезопасили место массового отдыха жителей и гостей Владивостока, установив вместо выломанного мраморного ограждения металлическое. Как пояснили в мэрии, на восстановление мраморных фигурных столбиков и балюстрады в целом понадобится время.