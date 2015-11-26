Путин подписал новый закон, "облегчающий" жизнь миллионам работающих россиян с 6 августа

Президент РФ подписал документ, вступающий в силу уже в ближайшее время
Это интересно 13:15
С 6 августа изменятся два правила по выдаче зарплаты. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

В новом законе, который подписал президент РФ Владимир Путин, изменили сроки подачи заявления о смене банковской карты для зарплаты. Правки в трудовом кодексе (ТК) РФ должны упростить жизнь не только бухгалтерам, но и сотрудникам организаций. При этом чиновники повысили санкции для руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей за несоблюдение выдачи заработной платы. Какие именно перемены ждут россиян в ТК — рассказываем ниже.

Что изменилось в законе

Благодаря правкам в статье 136 ТК РФ у бухгалтеров появилось больше времени, чтобы рассмотреть заявление сотрудника о смене банковской карты, на которую должна поступать зарплата. О том, что вы хотите получать деньги на карту другого банка, нужно сообщить своей компании за 15 дней до выплаты заработной платы. Об этом говорится в Федеральном законе от 26.07.2019 № 231-ФЗ, который вступит в силу 6 августа.

В старом законе о смене банка работник должен был в письменной форме сообщить за пять рабочих дней до даты зарплаты. Чиновники считают, что этого срока недостаточно, поэтому были введены правки в статью 136 трудового кодекса РФ.

Банковские карты

Банковские карты. Фото: ИА PrimaMedia

Новый закон – новый штраф

Бухгалтерам дали больше времени, разобраться со старыми и новыми банковскими картами, но при этом повысили штраф за несоблюдение новых правил по зарплате. Так для руководителей компаний штраф вырос на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. До 6 августа штраф не превышал и 5-ти тысяч рублей. А вот за повторное нарушение сумму штрафа подняли на 10 тысяч рублей – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей придется заплатить директору компании, либо получить дисквалификацию на срок от одного до трех лет.

Также размер штрафа за повторное нарушение вырос и у индивидуальных предпринимателей. Раньше размер санкций был от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. С 6 августа сумма штрафа будет от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

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зарплата, заработная плата

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