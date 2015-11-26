Цена парковки во дворе - массовый прокол шин во Владивостоке

Множество автолюбителей находятся в недоумении после случившегося

Замена колеса. Фото: pixabay.com

Злоумышленники пробили колеса на автомобилях, припаркованных возле домов на Харьковской и Черёмуховой. Более 10-ти владельцев авто вынуждены были менять колёса, сообщает ИА PrimaMedia.

Высокую цену за бесплатную парковку заплатили некоторые автомобилисты во Владивостоке. Припарковавшись возле своих домов, наутро владельцы авто обнаружили, что колёса на их машинах пробиты. Многие начали подозревать владельца платной автостоянки, который таким жестоким способом "привлекает" клиентов, паркующихся под домом. Но стоянка заполнена, а потому логично, что такая "реклама" её владельцу ни к чему.

"Если честно, не покидает ощущение, что таким образом просто молодежь "развлекается"... в любом случае, приятного мало", — комментируют ситуацию соседи пострадавших.

В комментариях отвечают, что по требованиям пожарной безопасности придомовое пространство не может быть уставлено машинами полностью. Поэтому водители, которые в несколько рядов паркуются рядом с домом, тоже не совсем правы. Но прокалывать колёса — это, конечно, не способ решения проблемы. И злоумышленники должны понести заслуженное наказание.

"Берёте чай, бутерброды, крепкого друга в машине — и в засаду. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих", — советуют в комментариях.