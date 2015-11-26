Силовиками задержан хозяин крупного наркопритона в городе

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Это интересно 09:09
Силовиками задержан хозяин крупного наркопритона в городе. Фото: ИА PrimaMedia

Прокурором города Артема направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств).

По версии органов расследования, фигурант зимой 2019 года систематически предоставлял наркозависимым лицам свое жилое помещения для потребления наркотических средств.

Преступные деяния выявлены и пресечены сотрудниками ОНК ОМВД России по г. Артему.

В настоящее время уголовное дело направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.

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полиция наркотики

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