В Приморье из-за взрыва бытового газа пострадали две квартиры и подъезд - подробности

Самогонщикам и их соседям придется делать ремонт за свой счет
Происшествия 11:55
В Лесозаводске из-за взрыва бытового газа пострадали две квартиры и подъезд. Фото: ИА PrimaMedia

В результате взрыва бытового газа в городе Лесозаводске Приморского края пострадали две квартиры и лестничный проем подъезда. При этом остальные квартиры — в удовлетворительном состоянии. Двое взрослых мужчин остаются в реанимации городской больницы Лесозаводска. Врачи ждут, когда стабилизируется их состояние, чтобы перевезти в ожоговый центр в пригороде Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.

Из-за взрыва бытового газа в доме №26 на улице Линейной пострадали две квартиры и лестничный проем подъезда. От хлопка газа в квартире пострадавших самогонщиков вылетели стекла, на стенах пошли трещины, также пострадали обои и натяжные потолки. Похожая ситуация — в соседней квартире, которая находится через стенку. От мощного взрыва там также выбило стекла и пошли трещины на стенах.

В администрации Лесозаводского округа корр. редакции рассказали, что ремонт в этих двух квартирах собственники будут делать за свой счет.

— Квартиры, которые находятся на одной площадке с квартирой 131, где и произошел взрыв, находятся в удовлетворительном состоянии и не создают угрозу безопасности жизни и здоровью людей, — отметили в пресс-службе администрации.

Ранее агентство сообщало, что двое жителей Лесозаводска Приморского края получили сильные ожоги в результате взрыва бытового газа во время самогоноварения. Мужчин срочно госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сейчас пострадавшие находятся в городской больнице Лесозаводска в отделении реанимации. Специалисты наблюдают за состоянием больных, а также согласовывают тактику лечения со своими коллегами из ожогового центра во Владивостоке и местного центра медицины катастроф.

— В настоящее время решается вопрос о транспортировке. До конца этой недели рассчитываем транспортировать пострадавших во Владивосток в специализированное учреждение ДВОМЦ ФМБА России. Конечно, после того, как убедимся в их стабильном состоянии. Сегодня и завтра их перевозить не будут, но в четверг или пятницу, мы надеемся, их состояние стабилизируется, тогда мы сможем доставить их во Владивосток, — рассказала ИА PrimaMedia пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Ксения Гусенцова.

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