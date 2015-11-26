Цены на китайские фрукты взлетели на 40% из-за запрета

Импортеры в Приморье готовятся нести убытки

Запрет на ввоз семечковых и косточковых фруктов связывают с большой политикой. Фото: ИА KrasnodarMedia

Таможенные посты Приморского края получили официальные подтверждения запрета на ввоз в Россию семечковых и косточковых фруктов с 10 августа. У импортеров осталось меньше четырех дней до вступления в силу карантина. Как рассказали ИА PrimaMedia участники рынка, в этой связи китайская сторона подняла цены на пока еще не запрещенные фрукты практически вдвое. Сложившуюся ситуацию источники агентства связывают с большой политикой.

"Включительно по 9 августа фуры с фруктами пропускают через границу. Цены на товар в Китае подскочили очень сильно – рост составил порядка 40%. Кроме того, мы не успеваем провезти новый урожай, так как на китайские распределительные склады его отгрузят не раньше девятого числа. Остался только старый урожай нектаринов, но качество плохое. Поэтому все оказалось даже хуже, чем мы предполагали", — сообщил агентству предприниматель Сергей Юрченко.

Собеседник редакции много лет занимается поставками фруктов и овощей из Китая. В 2019 году он возглавил ООО "Торговый дом "СитиМол", которое оптом и в розницу реализует китайские свежие овощи и фрукты в крупнейшие торговые сети — "Реми", "Самбери" и "Фреш25". По словам Юрченко, по таким позициям, как персики и нектарины, достойной альтернативы косточковым фруктам в Приморье нет. Эту же информацию подтвердили в местных торговых сетях, где большая часть плодовоовощного ассортимента представлена продукцией из Китая.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что решение о введении карантина принято в связи с участившимися случаями поставок в Россию китайской продукции, зараженной "опасными, карантинными объектами". Сообщалось также, что китайская сторона шесть раз отказалась от предложения провести необходимые экспертные консультации и инспекции мест производства фруктов.

Данную информацию импортеры сначала ставили под сомнение, но сегодня подтверждают ее.

Источники агентства, близко знакомые с ситуацией, считают, что виной всему "большая политика", и этот карантин – контрсанкция, принятая в ответ на "претензии" Китая к российскому куриному мясу.

Сергей Юрченко полагает, что запрет долго не продлится, так как наносит удар по потребителю, предпринимателям, завязанным на фруктовый импорт, и лишает бюджет значительных доходов — размер пошлин с одной фуры, пересекающей границу с фруктовым грузом, исчисляется сотнями тысяч рублей.