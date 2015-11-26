Этап мирового тура по керлингу пройдет во Владивостоке в рамках ВЭФ

В соревнованиях примут участие сборные России, Китая, Южной Кореи, Австралии и Японии
ВЭФ-2019
Общество 16:58
Керлинг. Фото: pixabay.com

Этап мирового тура по керлингу среди смешанных пар WCT Pacific Ocean Cup 2019 пройдет 3–5 сентября во Владивостоке в рамках спортивной программы V Восточного экономического форума. В турнире примут участие сборные России, Китая, Южной Кореи, Австралии и Японии. Также в рамках турнира пройдут соревнования Roscongress Cup для участников ВЭФ-2019 и аккредитованных СМИ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Фонда Росконгресс.

"Для российских пар международный сезон начнется во Владивостоке. Мы приглашаем сильные команды, и жители Приморья смогут увидеть керлинг высокого уровня. Надеемся, что популярность нашего вида спорта после турнира возрастет, и множество ребят побегут записываться в секции. При этом интеграция турнира в Восточный экономический форум – это возможность рассказать о керлинге новой для нас деловой аудитории, и мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Фондом Росконгресс", – отметил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищёв.

Соревнования пройдут на арене "ICE Тигр". Впервые о планах по строительству этой ледовой арены было объявлено на ВЭФ-2015. Спортивный комплекс площадью 3,5 тысячи кв. метров был возведен за два года. Этап мировой серии по керлингу станет для нее международным дебютом.

В дни проведения WCT Pacific Ocean Cup на ВЭФ-2019 также планируется закладка камня специализированной ледовой арены для керлинга во Владивостоке. "Значимость региона в преддверии Олимпийских игр в Пекине трудно переоценить. Построенный здесь центр станет тренировочной базой для подготовки к Играм для сборной России, центром развития керлинга на Дальнем Востоке", – подчеркнул Дмитрий Свищёв.

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керлинг ВЭФ

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