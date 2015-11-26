Жительницы Приморья возмущены поведением мужчин (фотокадры)

Китайские мужчины "облизываются" на россиянок в купальниках на популярном курорте. Фото: pixabay.com

"Пристают прямо на берегу, следуют по пятам, снимают на телефоны и кому-то это транслируют. Для чего?" — россиянки, возвращающиеся с отдыха с курортного острова Хайнань, удивлены поведением китайских мужчин. Некоторые туристки признались, что получали недвусмысленные предложения на пляже, из-за чего отдых пришлось провести на территории при отеле, сообщает корр. ИА UssurMedia.

По словам жительниц Приморья, такого наглого пикапа они не видели ни в одном другом городе КНР и даже в других странах, которые славятся подобными явлениями.

— В первый же день, когда мы пришли с подругой на берег моря, отдыхающие одинокие мужчины выстроились вдоль кромки воды, достали телефоны и стали нас снимать. Мы посмеялись, решив, что они никогда не видели умеющих плавать женщин. Но потом начался буквальный ад – нам не давали пройти, пытались задеть, самые смелые включили русско-китайский он-лайн переводчик. Часто задавали вопрос: не хотите сравнить секс с русским и китайским мужчиной? – рассказала Марина, жительница Уссурийска, вернувшаяся с отдыха.

Причем, поведала туристка, китайских мужчин больше привлекают женщины "в теле", а вот худенькие и загорелые россиянки их мало интересуют.



Причем, поведала туристка, китайских мужчин больше привлекают женщины "в теле". Фото: ИА UssurMedia

Корр. ИА UssurMedia решил узнать, единичные ли это происшествия, связавшись с другими туристками из Приморья, побывавшими в Санья. Женщины поделились своими наблюдениями и случаями.

"На отдых я прилетела с маленьким ребенком. Остановились в отеле в центре города Санья сразу на первой линии, но к морю вышли всего два раза, все остальное время пришлось загорать у бассейна. Мужчины на пляже подходили ко мне, оказывали внимание, говорили комплименты, сначала это были даже мило, потом стало надоедать, а последней каплей стало высказывание одного "мачо", который предложил заняться сексом. Я показала на ребенка и спросила: "Вас не смущает, что у меня есть сын?" На что он ответил: "Это же здорово, я тоже хочу стать отцом, буду приезжать в гости в Россию", — поведала свою историю Мария.

Причем, пожаловались жительницы Приморья, в местных турфирмах их не предупредили о подобном явлении. При разговоре с жительницами других городов России они узнали, что, к примеру, московские компании говорят одиноким туристкам, с чем они могут столкнуться.

"С нами на пляже были девушки из Москвы. Они вполне спокойно реагировали на фотосъемку, сказав, что их предупредили сотрудники фирмы об этом. Мол, в этом части Китая люди не видели светлокожих, поэтому так себя ведут. Но уже через день, когда мы опять столкнулись с этими же девушками, они в шоке рассказали о недвусмысленных намеках в их сторону", — добавила Мария.



Причем, поведала туристка, китайских мужчин больше привлекают женщины "в теле". Фото: ИА UssurMedia

Все женщины запомнили парней, которые с двумя телефонами ходят по пляжу. Одним они пользуются как переводчиком, а на второй ведут трансляцию своих разговоров с русскими туристками. Однако осталось не понятным, кто смотрит это видео и с какой целью.

"Ко мне подошел мужчина с двумя телефонами. Зачем-то снимал наш с ним диалог. При разговоре сказал, что он поспорил с друзьями, что ночь проведет с россиянкой, иначе проиграет много денег. Это вообще нормально?" — была возмущена жительница Владивостока Светлана.

Корреспондент редакции опросил и других туристок, которые побывали в Санья несколько лет назад. Женщины отметили, что с таким фактом не сталкивались, замечали только интерес со стороны некоторых китайцев к их светлой коже, но дальше взглядов дело не шло.