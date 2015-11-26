Сортировка идет в районы: где в Приморье будут построены мусорные полигоны

Мусорная реформа в крае начнется с появления сортировочных линий в десяти муниципалитетах

Сортировка мусора идет в районы Приморья. Фото: ИА PrimaMedia

Больше полумиллиарда рублей получит региональный "мусорный" оператор на строительство перегрузочных станций и сортировочных линий в районах Приморья. Объекты должны быть запущены уже к концу 2020 года. Также масштабная реконструкция ожидает владивостокский полигон на Холмистой, сообщает ИА PrimaMedia.

6 августа администрация Приморского края выпустила постановление о выделении КГУП "Приморский экологический оператор" (бывший МУПВ "Спецзавод №1") средств на "осуществление капитальных вложений в следующие объекты капитального строительства собственности Приморского края". Далее идет перечисление из десяти объектов, которые должны будут обеспечить реализацию мусорной реформы в Приморье.

В 2019 году, согласно документу, региональный оператор получит 37,45 млн рублей на проектно-изыскательские объекты новых станций сортировки, а в 2020 — 497,55 млн рублей на их строительство. Таким образом за два году КГУП получит 535 млн рублей, из которых средства федерального бюджета составят 487,599 млн рублей.

Самые крупные объекты будут обслуживать Владивосток и Михайловский район. На реконструкцию с элементами реставрации и техническое перевооружение Комплекса по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов во Владивостоке на ул. Холмистая, 1 будет направлено 100 млн рублей. Мощность завода после модернизации составит 150 тысяч тонн в год. В 2019 году на эти нужды будет направлено 7 млн рублей, в 2020 году — 93 млн рублей, из которых 91,14 — федеральные средства.

Второй по мощности завод появится рядом с Уссурийском, в Михайловском районе. Для местного полигона здесь запланировано строительство сортировочной линии твердых коммунальных отходов, мощностью 140 тысяч тонн в год. Как и владивостокскому заводу, михайловскому будет выделено 100 млн рублей.

Также региональный оператор будет обязан построить четыре перегрузочных станции с сортировочной линией в селах Лазо, Черниговка, Чугуевка и Хороль. Каждый комплекс будет с плановой мощностью 20 тысяч тонн в год и стоимостью 50 млн рублей. Предполагается софинансирование федерального центра — по 45,57 млн рублей на каждый. В 2019 году средства будут выделены только на проектно-изыскательские работы по 3,5 млн рублей на каждый проект. Строительство запланировано на 2020 год и обойдется в 46,5 млн рублей за каждую станцию.

В Лесозаводске, Лучегорске и Новопокровке появятся комплексы поменьше. Каждая перегрузочная станция с сортировочной линией будет рассчитана на 15 тысяч тонн мусора в год. Стоимость одного такого объекта — 35 млн рублей. Федеральное софинансирование составит 31,899 млн рублей для каждого. Также в 2019 году запланированы проектные работы, стоимостью 2,45 млн рублей, строительство обойдется в 32,55 млн рублей.

В селе Липовцы также будет построена перегрузочная станция с сортировочной линией, мощностью 15 тысяч тонн в год. Но ее строительство, по расчетам специалистов обойдется дешевле — 30 млн рублей. Федеральное софинансирование составит 27,342 млн рублей. В 2019 год будет выделено 2,1 млн рублей, в 2020 году — 27,9 млн рублей. Строительство завершится в 2020 году.

Также одним из направлений реализации на территории края реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами станет ликвидация крупных свалок. Более 35 Га несанкционированных мусорных полигонов во Владивостоке, Артеме, Дальнереченске и Большом Камне рекультивируют до 2024 года благодаря национальному проекту "Экология". Это позволит улучшить качество жизни для почти 800 тысяч приморцев. Общий объем финансирования на реализацию регионального проекта "Чистый край" на 2019-2024 годы составит более 840 млн рублей. В 2019 году будут подготовлены проекты и сметы рекультивации.

Как ранее сообщала курирующий вице-губернатор Приморского края Елена Пархоменко, общий объем финансирования "мусорной" реформы до 2024 года оценивается в 8,5 миллиарда рублей.

"Эти средства пойдут на создание всей инфраструктуры. Федеральная поддержка планируется и сейчас на уровне правительства и министерства природы и Российского экологического оператора, который также создан в целях организации реформы на местах и является центом перераспределения этих федеральных средств. Рассматриваются критерии поддержки субъектам. Как кредиты с беспроцентной ставкой или с низкой процентной ставкой, так и инвестиции. И у нас есть такой инвестор, который сейчас реализует проект Экотехнопарка. Он является ключевым объектом, который и будет перерабатывать пластик, резину, бумагу и стекло. Строительство Экотехнопарка уже началось, и мы внимательно следим за тем, как инвестор поэтапно реализует свой проект", — сообщила Елена Пархоменко.

В беседе с агентством первый заместитель директора "Приморского экологического оператора" Сергей Лазарев прокомментировал создание Экотехнопарка. Он сообщил, что ключевым инвестором объекта является компания "ЭкоСтар Технолоджи". Реализация проекта осуществляется в рамках ТОР "Надеждинский".

"Региональный оператор построит системы по сортировке отходов, а что будет дальше с отсортированными отходами— это проблема. У нас достаточно ограниченный край, ближайший регион — это Хабаровский край. Там тоже не так много мощностей. Нам нуэжо развивать свои мощности. Было анонсировано, что в 2019 году первая очередь уже будет запущена. Сейчас полным ходом идет стройка", — сообщил Сергей Лазарев.

В целом "мусорная" реформа, реализуемая в рамках национального проекта "Экология", предполагает принципиально новый подход к обращению с твердыми коммунальными отходами. Если прежде сбором и вывозом мусора занимались различные частные компании, то теперь управлять процессом станет единый региональный оператор, в обязанностях которого станет организация сбора, вывоза, сортировки и переработки всех отходов с территории Приморского края. В его задачи будет входить работа с подрядными организациями, заключение договоров с перерабатывающими предприятиями, определение механизмов сбора отходов из частного сектора, с отдаленных территорий, разработка схемы размещения контейнерных площадок, закупка контейнеров и многое другое.