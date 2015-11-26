Наблюдая затмение, берегите зрение

Международный День офтальмологии весь мир отметит 8 августа в 15-й раз

Солнцезащитные очки. Фото: ИА PrimaMedia

Глаза – один из наиболее хрупких и сложных "механизмов" человеческого организма, и, в соответствии с основным правилом охраны здоровья, болезни глаз легче предупредить, чем вылечить. Накануне Международного дня офтальмологии ИА PrimaMedia напоминает несколько правил профилактики заболеваний органов зрения.

Нанести вред глазам может многое – неправильное питание, переутомление, случайно прилетевшая соринка, попавшая в поле зрения сварка, созерцание ослепительного снега без солнцезащитных очков или солнечного затмения без оптических приборов, гипертония, процесс старения, — словом, опасности подстерегают повсюду. Желая сохранить остроту зрения как можно дольше, следует контролировать давление и уровень холестерина в крови: повреждение сосудов, питающих сетчатку, чревато нарушением проходимости артерии, которая "отвечает" за зрение. Также опасен диабет 2 типа: ему могут сопутствовать такие заболевания, как диабетическая ретинопатия, глаукома и катаракта. Колебания сахара в крови могут привести к изменениям в хрусталике.

Курение – еще один враг здоровья глаз. Оно часто приводит к синдрому сухого глаза – когда роговица недостаточно увлажняется, возникает жжение и резь в глазах, возможно и ухудшение зрения. Курящие люди рискуют заполучить катаракту. С осторожностью следует относиться и к спиртному: употребление суррогатного алкоголя может привести к токсической амблиопии – болезни зрительного нерва.

Вредно для глаз и ультрафиолетовое излучение – оно вызывает повреждение роговицы и другие негативные изменения. Чтобы не допустить этого, в солнечные дни следует пользоваться солнцезащитными очками – качественные очки задерживают ультрафиолетовые лучи типов А и В.

Для профилактики болезней глаз врачи рекомендуют регулярно употреблять в пищу продукты, богатые антиоксидантами – шпинат, молоко, сыр, брокколи, а также ежедневно выпивать стакан свежевыжатого морковного сока, богатого витамином А. Для здоровья глаз полезны и витамины группы В, содержащиеся в злаковых кашах, бобовых, печени и бананах.

Важно соблюдать гигиену труда: тем, кто много работает за компьютером, необходимо делать перерывы и выполнять гимнастику для глаз, следить за расстоянием между глазами и монитором – оно должно быть около 60 см. Людям, работающим на химических производствах, стоит быть особенно осторожными с реактивами, следить за тем, чтобы вредные вещества не попадали в глаза.

Справка. Международный день офтальмологии вошел в календарь профессиональных праздников относительно недавно – с 2004 года. Он был учрежден в память об известном российском микрохирурге, профессоре медицины, академике Святославе Фёдорове, который был признан выдающимся офтальмологом ХХ века. Святослав Федоров сделал выдающиеся открытия в области лечения глазных болезней. Его жизнь трагически оборвалась после авиакатастрофы в 2000 году.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.