Новый участок МПП Восточный прошел проверку на правила таможенного и пограничного контроля

По результатам работы подписан акт соответствия объекта всем необходимым требованиям (ФОТО)
Бизнес 12:50
Новый участок МПП Восточный прошел проверку на правила таможенного и пограничного контроля. Фото: АО "Восточный Порт"

Новый участок морского грузового постоянного многостороннего пункта пропуска Восточный через госграницу РФ, реконструированного на Третьей очереди углепогрузочного комплекса, прошел проверку межведомственной комиссии на соответствия правилам таможенного и пограничного контроля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО "Восточный Порт".

В межведомственной комиссии принимали участие представители Министерства транспорта РФ, Владивостокского филиала ФГКУ Росгранстрой, пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, ДВТУ ФТС России, Находкинской таможни ФТС России, Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, Росприроднадзора по Приморскому краю — всего 12 человек.

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Специалисты осмотрели территорию Третьей очереди специализированного углепогрузочного комплекса, которая включает в себя причал с двумя судопогрузочными машинами, вагоноразмораживающими устройствами, станцию разгрузки вагонов, оснащенную двумя тандемными вагоноопрокидывателями, четыре угольных склада, оборудованные двумя стакерами и четырьмя реклаймерами.

Комиссия постановила, что пропускная способность морского грузового постоянного многостороннего пункта пропуска Восточный через государственную границу РФ на участке Третьей очереди специализированного углепогрузочного комплекса АО "Восточный Порт" соответствует представленным показателям. По результатам работы подписан акт соответствия объекта всем необходимым требованиям для организации таможенного, пограничного и других видов контроля.

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