Среди условий сниженная ставка по кредиту/овердрафту, а также полный пакет расчетно-кассового обслуживания на весь срок кредитного договора

Нашумевшая акция "11:11" продолжает действовать в АО "Солид Банк". Фото: АО "Солид Банк"

В АО "Солид Банк" продолжает действовать нашумевшая Акция "11:11", условиями которой предусмотрена сниженная ставка по кредиту/овердрафту, а также полный пакет расчетно-кассового обслуживания на весь срок кредитного договора – в подарок, сообщает пресс-служба банка.

Акция по кредитованию бизнеса по ставке 11,11% годовых стартовала в Солид Банке 1 июля 2019 г. Всего за месяц банк получил такое же количество заявок от новых клиентов, заинтересованных в финансировании на привлекательных условиях, как и за предыдущие три месяца.

"Акция "11:11" вызвала, не побоюсь этого слова ажиотаж, комментирует начальник Департамента малого и среднего бизнеса АО "Солид Банк" Евгений Ваньков. – Запуская Акцию по кредитованию "11:11" мы планировали привлечь новых клиентов, предложив им оптимальные условия кредитования и бесплатное обслуживание на весь срок. Могу сказать, что с задачей мы справились. И нам приятно, что бизнес отозвался, несмотря на сезон низкой активности, каким принято считать лето. Оказалось наоборот, предприниматели сейчас как раз и находятся в активной фазе реализации проектов и нуждаются в надежной финансовой поддержке".

Получить финансирование по специальной ставке 11,11% годовых можно на цели развития бизнеса (в том числе приобретение автотранспорта, оборудования, недвижимости и иного имущества). Минимальная сумма кредита: 10 млн. руб., максимальная 50 млн. руб., срок кредитования от 1 мес. до 60 мес.

Пакет РКО, бесплатный на весь срок кредитного договора, включает в себя: открытие и ведение расчетного счета; оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати; изготовление и заверение копий учредительных документов для формирования досье при открытии расчетного счета; изготовление и заверение копий документов в рамках оказания услуг клиенту, кроме накопительных счетов; изготовление копии выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) в т.ч. сверку копии с оригиналом.

А также в рамках Акции "11:11" предусмотрено бесплатное подключение и пользование сервисом дистанционного банковского обслуживания iBank.

Солид Банк напоминает, что Акция "11:11" действует до 31 августа и советует не откладывать и обратиться в банк заблаговременно.

Оформить онлайн заявку можно на сайте АО "Солид Банк": https://solidbank.ru/for-business/loans/application-for-credit-ext/

Подробные условия акции также размещены на сайте банка: https://solidbank.ru/for-business/loans/event-11-11/

Услугу оказывает АО "Солид Банк". Ген. Лицензия ЦБ РФ 1329. ОГРН 1024100000121 (20.09.2002). Юр. адрес: г. Владивосток, ул. А. Фокина, 25. тел.: 8 (423) 226-06-80, 226-06-95