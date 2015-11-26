Виктор Лепский: У баскетбола 3х3 во Владивостоке – богатая история

Руководитель баскетбольного сообщества "Траектория" рассказал, как уличный вид спорта стал олимпийским и в какую сторону он развивается

Интервью с Виктором Лепским. Фото: ИА PrimaMedia

Гость видеостудии ИА PrimaMedia, президент Владивостокской федерации баскетбола и руководитель баскетбольного сообщества "Траектория" Виктор Лепский занимается баскетболом с детства и добился успехов в этой области сначала как спортсмен, а теперь – и как организатор крупных дальневосточных турниров. В интервью Виктор рассказал, что на смену термину "стритбол" сегодня пришел официальный – баскетбол 3х3, и этот вид спорта признан олимпийским.

Новый проект Виктора Лепского "Траектория" направлен на развитие уличного баскетбола на Дальнем Востоке. Он уже успешно провел ряд межрегиональных соревнований – финалы Дальнего Востока среди взрослых мужских, студенческих, а также среди школьных команд. Организуя турниры, Виктор думает не только о состязательном аспекте, но и о зрелищности мероприятий, разрабатывая вместе с московскими коллегами новые форматы, интересные для зрителей. Ближайший баскетбольный турнир запланирован на 10 августа на территории популярного комплекса "Калина Молл". В День тигра, 28 сентября, в районе Спортивной гавани состоится детский баскетбольный турнир. По мнению организаторов, это будет веселое событие.

— Почему мои проекты получаются? Мы не любим просить денег у государства, мы — за частное финансирование. Бизнес-партнерство, взаимовыгодные истории, реклама. Когда мы проводим турниры, людям интересно, — говорит Виктор Лепский.

Любительский баскетбол, по словам гостя студии, оценивается критерием массовости. В этом смысле Приморью есть куда расти: в Хабаровске на уличных баскетбольных чемпионатах соревнуются около 30 команд, в первом дивизионе Санкт-Петербурга — 50 команд. В Приморье пока насчитывается 8-10 команд в первом и 10 — во втором дивизионе. "Надо создать условия для этих людей, подобрать форматы, и все будет работать", — уверен Виктор.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.