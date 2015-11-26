Прокуратура и МЧС нагрянули с проверкой на пляжи острова Русский

Инспекция в ходе рейда выявила в общей сложности 35 теневых объектов

База отдыха "Россиянка". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia

Во Владивостоке по инициативе администрации города прошел рейд на острове Русский. Пляжи "Россиянка", "Американка" и кафе "Штурвал" проверили на незаконно установленные объекты, соблюдение норм пожарной и санитарной безопасности. В итоге выявили 35 незаконных объектов, а кафе "Штурвал" вообще работает без документов, сообщает ИА PrimaMedia.

На пляжных территориях периодически проходят проверки в рамках муниципального правого акта №30. Сегодня, 7 августа, прошел рейд на пляжах "Россиянка", "Американка" и кафе "Штурвал". Помимо этого, инспекция проверила пожарную и санитарную безопасность в местах общего отдыха.

— Мы постоянно проверяем пляжные территории в рамках муниципального правого акта №30, выявляем незаконно установленные объекты. Далее, если лицо не установленное, либо физическое, составляется акт, а если лицо является юридическим – выписываем предписание минимум на 60 дней. По истечению данного срока проходит вторая проверка, и если он ничего не предпринял, то выписывается акт, который направляется предпринимателю. После у него есть пять дней на устранение недостатков, либо мы подаем документы на рассмотрение комиссии и тогда она принимает выписывает положение о демонтаже в течении календарного года. То есть в течении года мы можем эти постройки демонтировать, если собственник сам этого не делает, — рассказала инспектор отдела мониторинга островных территорий и села Береговое администрации Владивостока Елена Решетникова.



Инспектор отдела мониторинга островных территорий и села Береговое администрации Владивостока Елена Решетникова. Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia

Как отметила Решетникова, собственники очень часто демонтируют постройки самостоятельно. В этом году на территории Русского острова были демонтированы восемь объектов — на Вятлина, Тобизина и на Ахлестышева.

На прошедшем сегодня, 7 августа, рейде на пляже "Россиянка" выявили 11 противоправных объектов, в основном беседки, которые расположены вне обозначенной территории пляжа. В "Американке" таких построек выявлено 24, но по словам администрации, на эту территорию просто нет документов "под рукой" — они находятся в главном офисе организации.

— Проверка прошла замечательно. Замечания, конечно, есть — сделали предписание на их устранение, мы все исправим и будем ждать отдыхающих. Нам указали на то, что нет акта проверки пожарной безопасности, документов на землю, но это не страшно — они все находятся в головном офисе. Также нам необходимо прописать инструкции по пожарной безопасности, чтобы они были в каждом домике, помимо огнетушителя и вывески к нему, а также поставить знак к спуску для пожарной машины, — поделилась администратор базы отдыха "Американка" Александра.

Администратор базы отдыха "Американка". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia База отдыха "Американка". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia База отдыха "Американка". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia База отдыха "Американка". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia База отдыха "Американка". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia База отдыха "Американка". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia База отдыха "Американка". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia База отдыха "Американка". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia База отдыха "Американка". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia База отдыха "Американка". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia 1 / 10

В ходе проверки выяснилось, что кафе "Штурвал" занимается незаконной предпринимательской деятельностью и не имеет права оказывать услуги общественного питания: "Получается, да. Я оказался вне закона", — сознается бывший гендиректор уже несуществующей компании "Русский остров" и владелец кафе Виталий Дудко. Специалисты управления Роспотребнадзора по Приморскому краю выявили множественные нарушения на предприятии, когда продукты подготавливаются на грязном полу, вся еда хранится в неочищенных мисках, нет маркировок, а рядом с плитой рабочие моют ноги.

Владелец кафе "Штурвал" Виталий Дудко. Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia Кафе "Штурвал". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia Кухня кафе "Штурвал". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia Кухня кафе "Штурвал". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia Кухня кафе "Штурвал". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia Кухня кафе "Штурвал". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia Кафе "Штурвал". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia 1 / 7

В состав инспекции вошли представители городской прокуратуры, администрации Владивостока, МЧС и управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. Специалисты проверили у собственников пляжных территорий наличие необходимых для работы документов, а сотрудники МЧС осмотрели территории на соблюдение требований пожарной безопасности. Все замечания должны быть учтены в течение месяца.

База отдыха "Россиянка". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia База отдыха "Американка". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia База отдыха "Американка". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia База отдыха "Американка". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia База отдыха "Американка". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia База отдыха "Россиянка". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia Кафе "Штурвал". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia База отдыха "Американка". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia База отдыха "Россиянка". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia База отдыха "Россиянка". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia 1 / 10

База отдыха "Россиянка" находится на южном пляже Малой Рынды, в 35 км от Владивостока и не входит в список разрешенных для купания мест. База отдыха "Американка" находится рядом с "Россиянкой" и на территории этой базы также купаться запрещено. Как отметила администратор, в дальнейшем компания планирует разместить на своей территории спасательную вышку, на которой будет дежурить спасатель.