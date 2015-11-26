"Единая Россия" до 1 сентября проведет всероссийскую акцию "Собери ребенка в школу"

В Приморье поддержку детям окажут депутаты ЕР всех уровней, социально ответственные предприниматели и коллективы предприятий региона

Школа. Фото: ИА PrimaMedia

"Единая Россия" в преддверии нового учебного года проведет благотворительную акцию "Собери ребенка в школу". Партия совместно с "Молодой Гвардией Единой России" (МГЕР) организует пункты приема школьных принадлежностей во всех регионах. Собранная канцелярия будет рассортирована в наборы и передана детям-сиротам, а также детям из неблагополучных и малообеспеченных семей. Об этом рассказала координатор партпроекта "Единой России" "Крепкая семья", первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу партии "Единая Россия".

В Приморье около 2,5 тысяч детей находится в социально опасном положении – в рамках акции им окажут помощь депутаты всех уровней от партии "Единая Россия", социально ответственные предприниматели, коллективы организаций и предприятий региона — сообщает краевой координатор партийного проекта "Новая школа" Елена Новицкая.

"В преддверии 1 сентября региональные отделения Партии проведут масштабную акцию "Собери ребенка в школу", в рамках которой планируется прежде всего выяснить количество нуждающихся в поддержке семей, а также уточнить список, включая количество необходимых школьных принадлежностей, чтобы помощь была действительно адресной. Сбор школьных товаров и канцелярских принадлежностей будем осуществлять как собственными силами, так и в специальных пунктах, организованных на базе региональных отделений "Единой России" и МГЕР, где каждый желающий сможет оказать посильную поддержку нуждающимся детям", – пояснила парламентарий.

Как рассказала координатор партпроекта "Новая школа", член Президиума Генсовета "Единой России" Алена Аршинова, акция "Собери ребенка в школу" не ограничится адресной помощью семьям. К акции будут привлекаться государственные и частные организации, которые совместно с Партией, помогут школам подготовиться к началу учебного года.

"При участии представителей администрации школ, родительских комитетов, "Молодой Гвардии Единой России" проводятся ремонтные работы в общеобразовательных организациях, уборка и озеленение школьных территорий, обеспечение школьных библиотек недостающей литературой, оснащение школьных детских театров инвентарем и декорациями. До конца августа планируется провести приемки школ с обязательным привлечением родительских комитетов. На особом контроле – обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций", – разъяснила она.

В свою очередь председатель Координационного совета "Молодой Гвардии Единой России" Денис Давыдов отметил, что особое внимание будет уделено школьникам из пострадавших от паводка районов Амурской и Иркутской областей.

"В акции примут участие все региональные отделения "Молодой Гвардии", мы планируем также собрать в школу ребят из семей, которые пострадали от паводка в Амурской и Иркутской областях. Многие семьи с детьми до сих пор находятся в пунктах временного и длительного размещения, все они нуждаются в канцелярских товарах, школьной форме, учебниках и иных принадлежностях. Наши волонтеры на следующей неделе навестят их и вручат все необходимое для полноценной учебы. Кроме того, мы планируем привлечь к акции сетевые магазины канцелярских принадлежностей, в них будут организованы благотворительные полки, каждый желающий сможет внести свой вклад в формирование школьных наборов для нуждающихся детей", – сообщил Давыдов.

Накануне нового учебного года благотворительную акцию проводит Приморское региональное отделение партии "Единая Россия". Партийные депутаты различных уровней вместе с предпринимателями, общественными организациями организуют пункты приема во всех муниципальных образованиях края, собранные комплекты будут адресно переданы нуждающимся семьям.

"Сегодня в Приморском крае по данным социальных служб в социально опасном положении – около 2,5 тысяч детей, родители которых не имеют возможности обеспечить своего ребенка даже самым минимальным набором школьника. Таким ребятам и семьям призвана помочь проводимая акция, – отмечает Елена Новицкая, региональный координатор партийного проекта "Новая школа" в Приморском крае, заместитель председателя Думы, руководитель фракции партии "Единая Россия" в Думе города Владивостока.

По словам Елены Новицкой, на помощь нуждающимся семьям придут депутаты всех уровней от партии "Единая Россия", социально ответственные предприниматели, коллективы организаций и предприятий региона. По результатам будут сформированы комплекты школьных принадлежностей (в том числе, одежда, обувь, необходимая канцелярия).

"Задача акции – не просто собрать стандартные наборы, – подчеркнула Елена Новицкая. – Мы уточним, что при подготовке к новому учебному году требуется каждой из нуждающихся семей, чтобы помощь была действительно адресной. Кроме того, депутаты от "Единой России" готовы помочь с подготовкой к старту учебного года и школам в своих округах. А сбор школьных товаров и канцелярских принадлежностей проводится в местных отделениях партии, поэтому любой желающий может присоединиться к благотворительной акции".