Строительство храма в центре Владивостока займет еще многие месяцы

Процесс отделки небыстрый, и собор пока не подключили к коммуникациям

Собор на центральной площади Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Работы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе на центральной площади Владивостока, который планировалось сдать осенью этого года, займут еще несколько месяцев. Об этом стало известно на рабочем совещании по строительству храма в мэрии, сообщает ИА PrimaMedia.

На рабочем совещании, которое провел глава города Олег Гуменюк, сегодня, 7 августа, обсудили вопросы благоустройства Спасо-Преображенского кафедрального собора, подключения объекта к инженерным сетям, уточняет пресс-служба администрации Владивостока.

Директор компании-генподрядчика "Ремонтно-строительной компании КФК" Владимир Каспин кратко перечислил, что уже выполнено: завершено обустройство кровли, полностью выполнена кирпичная кладка. На очереди – оштукатуривание соборных стен. На это требуется время.

"Процесс не быстрый, по технологии работа займет месяцы. Плюс штукатурить помещения можно при определённой температуре воздуха. Поэтому, прежде всего, нам нужно провести коммуникации, подключить свет и тепло", — добавил директор компании-подрядчика.

"С нашей стороны проблем не будет. Окажем максимальное содействие в этом процессе", — цитирует пресс-служба ответственных специалистов от "Примводоканала" и тепловых сетей.

Ранее, напомним, краевые власти анонсировали, что собор на центральной площади города, который возведен прямо напротив администрации Приморья, ожидается к открытию осенью этого года. Во время встречи с патриархом Московского и всея Руси Кириллом губернатор Олег Кожемяко пригласил епископа РПЦ во Владивосток на освещение собора.

"Это станет возможно, когда строительство будет полностью завершено", — уточняла пресс-служба администрации региона.

Напомним, идея строительства храма в центре Владивостока появилась в 1999 году. На получение документов на землю и разрешения на строительство ушло 9 лет. Непосредственно строительные работы начались в 2010 году. Активно строительство продвигалось до 2012 года, а затем стройка была заморожена. Деньги на его достройку дала компания экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина.

Спасо-Преображенский кафедральный собор после достройки будет самым крупным храмом в Приморском крае, он вместит до 3 тысяч верующих. Для сравнения, Свято-Никольский кафедральный собор на Махалина вмещает около 600 верующих, Покровский кафедральный собор – около тысячи человек

Первую службу в Спасо-Преображенском кафедральном соборе планируют провести уже в 2019 году, не дожидаясь окончания отделочных работ.