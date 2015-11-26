"Разбитые машины и нервы": последствия тропического шторма в городе

Ливневый дождь спровоцировал аварийные ситуации
Это интересно 10:36
Сильный дождь. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Первые жертвы тайфуна "Франциско" уже появились во Владивостоке. Едва начавшийся дождь тут же стал причиной аварийной ситуации на Золотом мосту, причём пострадали в ней сразу три автомобиля, среди которых — одно такси. Машины столкнулись на полосе движения в сторону города, создав тем самым небольшой затор, сообщает ИА PrimaMedia.

Фотографии с места происшествия разместили в социальной сети Instagram в интернет-паблике @dps_vl.

Кроме этого, по словам очевидцев, авария произошла в районе Покровского парка, где ещё одно такси столкнулось с другим автомобилем. Есть информация также и об аварии в районе автобусной остановки "Академический городок" в сторону Зари.

Напомним, что тайфун "Франциско" принесет в Приморье сильные дожди, которые прекратятся только 9 августа. Ожидается резкий подъем уровня воды в реках, переполнение ручьев и малых водотоков с подтоплением низких мест и отдельных участков дорог. На юге края уже выпало более 60% месячной нормы осадков. В ближайшие сутки водителям лучше отказаться от дальних поездок.

Написать автору
тайфун дождь, ливень

Из-за бездействия УК квартиры жильцов дома на Эгершельде топит второй тайфун подряд (ФОТО)

12:14

Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы на поврежденных тайфуном ЛЭП

11:55

Сильный ветер повалил ночью во Владивостоке два дерева

11:11
Примтеплоэнерго – 18 лет: успехи, планы и достижения
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia