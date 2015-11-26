"Разбитые машины и нервы": последствия тропического шторма в городе

Ливневый дождь спровоцировал аварийные ситуации

Сильный дождь. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Первые жертвы тайфуна "Франциско" уже появились во Владивостоке. Едва начавшийся дождь тут же стал причиной аварийной ситуации на Золотом мосту, причём пострадали в ней сразу три автомобиля, среди которых — одно такси. Машины столкнулись на полосе движения в сторону города, создав тем самым небольшой затор, сообщает ИА PrimaMedia.

Фотографии с места происшествия разместили в социальной сети Instagram в интернет-паблике @dps_vl.

Кроме этого, по словам очевидцев, авария произошла в районе Покровского парка, где ещё одно такси столкнулось с другим автомобилем. Есть информация также и об аварии в районе автобусной остановки "Академический городок" в сторону Зари.

Напомним, что тайфун "Франциско" принесет в Приморье сильные дожди, которые прекратятся только 9 августа. Ожидается резкий подъем уровня воды в реках, переполнение ручьев и малых водотоков с подтоплением низких мест и отдельных участков дорог. На юге края уже выпало более 60% месячной нормы осадков. В ближайшие сутки водителям лучше отказаться от дальних поездок.