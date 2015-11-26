Сбербанк запускает платформу индексных торговых стратегий

В основе индексов лежат идеи, создаваемые трейдерами и финансовыми инженерами банка на основе мирового опыта структурирования индексов
Бизнес 11:43
тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia

Сбербанк начинает расчет и публикацию собственных индексов, разработанных на основе проприетарных торговых стратегий банка. В основе индексов лежат инвестиционные идеи, создаваемые трейдерами и финансовыми инженерами банка на основе мирового опыта структурирования индексов. Семейство индексов, рассчитываемых и публикуемых Сбербанком, создается на основе заранее опубликованных правил расчета и объективно наблюдаемых количественных экономических показателей. Такой подход исключает возможную необъективность и конфликт интересов клиентов и банка, сообщает пресс-служба Сбербанка.

История значений индексов публикуются ежедневно на сайте indices.sberbank-cib.com. Информация о доступна всем желающим, а не только клиентам банка.

Первые запущенные индексы дадут возможность участия в корзинах акций и биржевых фондов с динамически определяемыми весами компонентов индекса. Расчет весов происходит в соответствии с правилами соответствующего индекса и улучшает соотношение риска и доходности инвестиции в индекс по сравнению с простой покупкой его составляющих.

Сбербанк планирует выпускать для своих клиентов инвестиционные продукты, использующие индексы в качестве базового актива. Линейка индексов будет расширяться для того, чтобы максимально полно удовлетворять разнообразные инвестиционные цели отдельных клиентов. Применение собственных индексов в инвестиционных продуктах существенно упрощает документацию по сделке и делает более прозрачной структуру этих продуктов, что позволит значительному количеству инвесторов получать инвестиционные решения, отвечающие их требованиям.

"Следуя глобальным трендам, Сбербанк первым из российских финансовых институтов запустил линейку собственных индексов, доступных каждому, и начинает использовать эти индексы для реализации передовых инвестиционных решений. Собственные индексы давно создаются и успешно применяются международными инвестиционными банками. Теперь платформа, соответствующая мировым практикам, реализована Сбербанком и на российском рынке", — сообщил вице-президент, руководитель Департамента глобальных рынков Сбербанка Андрей Шеметов.

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