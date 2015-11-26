Лаборант завода "Скит" Татьяна Коршенинникова – в медиа-проекте "Человек труда"

Татьяна Владимировна Коршенинникова. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Место происхождения продукции ООО "Скит" является гарантией её чистоты и качества. Воду для розлива добывают из скважин Глазовского и Шмаковского месторождений, с глубины более 100 и 200 метров соответственно. Район водозабора расположен в холмистой местности Западного Приморья вблизи Шмаковских курортов, которые славятся своими источниками природных минеральных вод. Благодаря удалённости района от крупных промышленных центров и населённых пунктов, источники региона отличаются природной чистотой, не подвержены влиянию окружающей среды, а химический состав воды неизменен с первого дня эксплуатации скважин.

На всех этапах производственного процесса происходит многоступенчатый контроль качества продукции. Лаборатория завода "Скит" по оснащённости измерительными приборами является одной из лучших на Дальнем Востоке.

Сотрудники лаборатории являются чуть ли не ключевыми работниками завода "Скит", ведь имя бренда, да и завода в целом находится в их руках. Как сейчас выглядит современная лаборатория и почему работать на заводе престижно – в материале ИА PrimaMedia.



Лаборатория завода "Скит". Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia



Татьяна Владимировна Коршенинникова работает лаборантом по входному контролю сырья и материалов на заводе "Скит". Татьяна родилась и выросла в Лесозаводске, здесь же осталась после школы.

– Родители побоялись меня отпускать учиться в большой город, поэтому я пошла на заочное обучение, параллельно с этим начала работать на заводе. Вся жизнь вокруг завода. И замуж вышла, и детей родила, и институт окончила, – смеясь рассказывает Татьяна – все успела сделать.

Наша героиня работает на предприятие 25 лет, за это время она не только видела, как строится завод и формируется коллектив, но и сама принимала в этом непосредственное участие.

– Когда я пришла здесь еще не было лаборатории как таковой, коллектив только собирался. Все только строили, привозили оборудование. Оно было импортное, приходило в упаковке с завода изготовителя. Мы сами убирались и белили стены в лаборатории, устанавливали и решали, где у нас будет стоять оборудование, – вспоминает наша собеседница.



Татьяна Коршенинникова в лаборатории. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

В 2009 году на предприятие ввели в эксплуатацию новый производственный цех. Там появилось новое оборудование, на котором сейчас легче работать и безопаснее, да и лаборатория, по словам Татьяны, вся преобразилась.

– Нам поступает много материалов, все проверяем и каждый час делаем анализ воды. Работа в лаборатории – это своего рода занятие химией несмотря на то, что процесс работы повторяется, он все равно каждый раз завораживает, – рассказывает собеседница.

Татьяна Коршенинникова признается, что работа в лаборатории ответственная. Завод не останавливается и выпускает продукцию круглосуточно. Сотрудники работают в смену.

– В лаборатории всегда во внимании находишься, во время смены нужно пробежать по всей линии и проверить продукцию. Ответственность серьезная, – говорит наша героиня.



Производство сладкой воды на заводе "Скит". Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Когда-то Татьяна сама была только начинающим лаборантом, а сейчас наша собеседница обучает молодых специалистов, которые пришли работать в ее подразделение.

– У нас в какой-то момент ушли на пенсию работники и сейчас на их место пришли молодые люди. Стала их обучать, попробовала себя в качестве новатора. Многие приходили без высшего образования. Но это не страшно, мы регулярно отправляем наших сотрудников на повышение квалификации в учебно-аналитический центр РОСА, который находится в Москве, – говорит Татьяна Коршенинникова.

По словам нашей собеседницы, молодые сотрудницы могут в любое время обратиться за помощью. Татьяна живет рядом с заводом и готова в любой момент прийти к начинающим специалистам.

– Молодежь стремится работать. У них есть заинтересованность, потому что в лаборатории интересно работать. Может процесс и повторяется каждый час, но делать анализы интересно. Меняешь свет, титруешь – это ведь химия, поэтому все это увлекает, – рассказывает наша собеседница.

На вопрос о том, много ли молодежи сейчас идет работать на предприятие, Татьяна смело отвечает – да, ведь работа на заводе "Скит" в Лесозаводске является престижной.

– В нашем поселении иметь такую работу престижно. Зарплату вовремя платят, отпуск предоставляют. Все устраивает человека, если он не боится работы и ответственность, – говорит наша героиня.



Здесь Татьяна Владимировна проводит тест на содержание углекислого газа в газированных напитках. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Проект "Человек труда"создан по инициативе Союза журналистов России, проводится при поддержке губернатора Приморского края. Стратегический партнер проекта — Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Партнеры – ПАО "ВМТП", ООО "Приморскуголь", ООО "Русская Рыбопромышленная Компания", Slavda Group. Сайт проекта http://человектруда.рф/.