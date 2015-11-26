"Гроза и град": назван обновленный сценарий по мощному тайфуну. Снова зальет

Также ожидается существенное похолодание на улице

Град. Фото: ИА PrimaMedia

В предстоящие сутки фронтальные разделы над Приморским краем обострятся, и вызовут на большей территории сильные дожди, местами очень сильные. Вероятны грозы и град. Фон минимальных температур останется без изменений. С фронтом с севера придет более прохладная воздушная масса, днем жара спадет, максимальные значения температур понизятся ещё на 1–4 градуса, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

Во Владивостоке сегодня, 8 августа, в течении дня временами будет идти дождь. День ожидается прохладней вчерашнего на 1–3 градуса. В ближайшие сутки в краевой столице временами дождь, наиболее интенсивный в утренние часы. Усилится юго-восточный ветер. Температурный фон еще немного понизится, в ночные часы +18…+20°С, днем +20…+23°С.