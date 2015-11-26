"Каждый раз одно и тоже": горожане о плачевной ситуации во дворе

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Затопленная улица. Фото: Лата Людмила Александровна

Жители дома по ул. Адмирала Фокина поделились снимками своего двора в интернет-паблике vdk_news. Вокруг дома нет ни одного островка суши, сообщает ИА PrimaMedia.

За советом к интернет-пользователям обратились жители дома по улице Адмирала Фокина, 27. По словам жителей, в дождь их двор постоянно подтапливает, а управляющая компания, которая должна заниматься отводом сточных вод, "только отмахивается и выставляет ежемесячную плату".

"Когда сильный дождь, воды стоит по щиколотку", — жалуются жители злополучного двора.

"Что делать, куда звонить, кому писать?" — спрашивают отчаявшиеся жильцы.

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дождь, ливень

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