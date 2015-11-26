Его открытие – одно из поручений губернатора Приморского края Олега Кожемяко

Физиотерапевтический кабинет появился у жителей острова Попова. Фото: Фотографии предоставлены медучреждением

Медицинская помощь становится доступнее для более чем 1 тысячи жителей острова Попова. На днях здесь в рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края" начал работу физиотерапевтический кабинет. Его открытие – одно из поручений Губернатора Приморского края Олега Кожемяко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Сегодня на острове Попова работает и процедурный кабинет, и дневной стационар, где можно сделать инъекции и капельницы, произвести забор необходимых анализов, выполнить ЭКГ-исследование.

"В нашем подразделении на острове Попова теперь есть и свой физиокабинет. Мы его капитально отремонтировали, оснастили необходимым оборудованием, получили лицензию на физиотерапевтическую помощь. Фельдшер прошел обучение и получил дополнительную специальность “Сестринское дело. Терапия”", – сообщила главный врач Владивостокской клинической больницы №4 Елена Новицкая.

Отпуск процедур в кабинете осуществляется в основном по рекомендации врача терапевта. Но подчеркнуто, что выполняют здесь назначения и других специалистов с материка, или, например, лечащего доктора, врача акушера-гинеколога.

В помощь островному физиотерапевту – физиотерапевт из материковой больницы. Доктор по необходимости консультирует и своего коллегу, и пациентов.

"Уже трижды врач из больницы приезжал на остров, где проводил консультации, вел прием, согласовывал лечение и отслеживал правильность соблюдения назначений", – отметила Елена Новицкая.

Она подчеркивает, что такая помощь будет осуществляться в непрерывном режиме.

Стоит отметить, что за последнее время на острове значительно улучшилось состояние местного здравоохранения. Теперь медицинская помощь оказывается как на амбулаторном этапе – терапевтом, гинекологом и фельдшером, так и в виде неотложной помощи взрослому населению, которую обеспечивает участковый терапевт. Кроме того, взрослому, и детскому населению неотложную помощь обеспечивает фельдшер.

Заместитель главы региона – директор департамента здравоохранения Приморья Виктор Фисенко подчеркнул, что в рамках поручения губернатора края в островной больнице в этом году откроется и стоматологический кабинет. Помощь здесь будет оказывать врач из Владивостокской клинической больницы №4, работая на острове по графику.