Дерзкий угон Honda совершен в городе (фото)

Доехать 18-летнему пьяному парню удалось до ближайшего кювета

Honda. Фото: ИА PrimaMedia

18-летний житель Уссурийска после распития спиртных напитков не устоял перед желанием совершить поездку на автомобиле деда своего приятеля. Хозяин машины заметил ее пропажу и обратился в полицию. Вскоре автомобиль был найден в придорожной канаве, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 49-летнего местного жителя. Мужчина сообщил о том, что со двора частного дома на улице Муравьева похищен автомобиль марки Honda CR-V.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили потерпевшего и возможных очевидцев. Заявитель пояснил, что автомобиль стоял незапертым во дворе, а ключи от замка зажигания находились в салоне.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Пологой полицейские обнаружили брошенный автомобиль в кювете со следами ДТП. По подозрению в совершении неправомерного завладения транспортным средством сотрудники полиции задержали 18-летнего местного жителя — приятеля внука заявителя.

В отделе полиции задержанный пояснил, что после совместного употребления алкоголя, когда его знакомый пошел спать, решил прокатиться на стоящей во дворе дома машине. Злоумышленник знал, что ключи находятся в салоне иномарки. В районе дома №48 угонщик не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части в кювет, после чего бросил автомобиль.

Похищенное транспортное средство возвращено владельцу. Дознавателем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело.