Дерзкий угон Honda совершен в городе (фото)

Доехать 18-летнему пьяному парню удалось до ближайшего кювета
Это интересно 17:15
Honda. Фото: ИА PrimaMedia

18-летний житель Уссурийска после распития спиртных напитков не устоял перед желанием совершить поездку на автомобиле деда своего приятеля. Хозяин машины заметил ее пропажу и обратился в полицию. Вскоре автомобиль был найден в придорожной канаве, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 49-летнего местного жителя. Мужчина сообщил о том, что со двора частного дома на улице Муравьева похищен автомобиль марки Honda CR-V.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили потерпевшего и возможных очевидцев. Заявитель пояснил, что автомобиль стоял незапертым во дворе, а ключи от замка зажигания находились в салоне.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Пологой полицейские обнаружили брошенный автомобиль в кювете со следами ДТП. По подозрению в совершении неправомерного завладения транспортным средством сотрудники полиции задержали 18-летнего местного жителя — приятеля внука заявителя.

В отделе полиции задержанный пояснил, что после совместного употребления алкоголя, когда его знакомый пошел спать, решил прокатиться на стоящей во дворе дома машине. Злоумышленник знал, что ключи находятся в салоне иномарки. В районе дома №48 угонщик не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части в кювет, после чего бросил автомобиль.

Похищенное транспортное средство возвращено владельцу. Дознавателем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело.

Полицейские обнаружили брошенный автомобиль в кювете со следами ДТП

Полицейские обнаружили брошенный автомобиль в кювете со следами ДТП. Фото: предоставлено пресс-службой ОМВД России по городу Уссурийску

Написать автору
угон автомобиля полиция

В Приморье распоясавшиеся подростки угоняли машины и грабили людей

6 июня, 11:39

В Приморье горе-угонщик бросил друга в загоревшемся авто

3 июня, 14:03

Приморец продал в интернете мотоцикл, находящийся в розыске Италии (ФОТО)

28 мая, 12:25
Примтеплоэнерго – 18 лет: успехи, планы и достижения
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia