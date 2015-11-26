Кожемяко встретился с приморскими вожатыми после трагедии в "Холдоми"

Студенты из Приморья спасли 185 детей в лагере в Хабаровском крае
Общество 22:13
Губернатор встретился с приморскими вожатыми из "Холдоми". Фото: primorsky.ru

Губернатор Олег Кожемяко встретился с вожатыми приморского студенческого педагогического отряда "Территория инициативы", которые находились 23 июля в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае. Вожатые из Приморья спасли 185 детей от 10 до 16 лет, сообщает ИА PrimaMedia.

Сегодня, 8 августа, глава Приморского края лично поблагодарил парней и девушек, которые оказались в экстремальной ситуации в соседнем регионе в ночь с 23 на 24 июля, и спасали детей, подростков.

Как отметил Олег Кожемяко, смелость и решительные действия при спасении детей на пожаре – пример того, насколько важно оставаться неравнодушным человеком и при необходимости быть готовым оказать своевременную помощь тем, кто в ней нуждается.

Губернатор встретился с приморскими вожатыми из "Холдоми"

Губернатор встретился с приморскими вожатыми из "Холдоми". Фото: primorsky.ru

"Особые слова благодарности хочу сказать четырем парням, которые сдерживали огонь своими силами и, рискуя жизнью, бросались в палатки, вытаскивали детей. Родители 185 спасенных ребят будут благодарны вам всю жизнь. В считанные секунды вы приняли единственное верное решение и спасли множество жизней", – сказал глава края. Он добавил, что в Приморье живет множество отважных людей, готовых прийти на выручку в любую минуту. Это доказывает и недавний подвиг Алексея Резниченко из Фокино, который 27 мая вытащил из окна полыхающей квартиры двух девочек.

За заслуги при выполнении гражданского долга, смелость и самоотверженность при спасении детей в лагере "Холдоми" Кожемяко наградил почетной грамотой губернатора Приморского края Алексея Завальнюка, Владимира Игнатова, Павла Марчука и Артема Польшина.

Благодарность руководителя края объявили Ольге Солодовник, Андрею Марчуку, Екатерине Бржезицкой, Дарье Гладневой, Марине Зоновой, Марии Карнович Елизавете Киселевой, Инне Лотоковой, Надежде Лошенковой, Софье Лукьянченко, Ренате Мирошниченко, Екатерине Новиковой, Валерии Пентехиной, Ярославне Прокофьевой, Валерии Стригун, Дине Терещенко и Леониду Тихомирову.

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Олег Кожемяко также обсудил с молодежью вопросы организации детского отдыха в Приморье и выслушал, какие темы наиболее волнуют молодых педагогов. Проблемными вопросами остаются создание комфортных условий для работы в лагерях и проживания детей, педагогов, а также уровень заработной платы.

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