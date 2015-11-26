В Надеждинском районе Приморья начали ремонт дорог по нацпроекту

Дорожное полотно приведут в порядок на шести улицах муниципалитета
Национальные проекты 11:18
Ремонт дорог. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Подрядчики приступили к ремонту дорожного полотна на шести улицах Надеждинского района. Этот муниципалитет стал четвертым в Приморье после Владивостока, Артема и Шкотовского района, который вошел в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Сейчас рабочие компании "СпецСу" зачищают кюветы, дорожное полотно на улицах Приморская поселка Тавричанка, Набивайло поселка Девятый Вал, Центральная поселка Кипарисово-2, Матросова поселка Раздольное, Дачная села Прохладное и Мира в поселке Новый.

"На следующей неделе дорожники приступят к работам еще на нескольких объектах. По нацпроекту в этом году запланирован ремонт 15 улиц Надеждинского района", – пояснили в муниципальной администрации.

Так, ремонт покрытия проезжей части пройдет в селе Вольно-Надеждинское на улицах: Красноармейская, Нагорная и Дачная. В Тавричанке отремонтируют участки улиц Приморская, Рыбацкая, Владивостокская и Шахтерская. В поселке Новый – на улицах Мира и Набережная. Также ремонт покрытия проезжей части пройдет в поселке Раздольное на улицах Ленинская, Маяковского и Матросова, в Прохладном на улице Морская, в Кипарисово-2 на улице Центральная и в поселке Девятый Вал на улице Набивайло.

Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории Владивостокской агломерации будет отремонтирован 81 километр дорог. На эти цели предусмотрено 1,8 миллиарда рублей. Ремонт дорог в рамках нацпроекта в настоящее время также ведется во Владивостоке, Артеме и Шкотовском районе.

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дороги ремонтные работы

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