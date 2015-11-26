Жительница Приморья до смерти забила мать черенком от лопаты

Жертва умерла в свой день рождения

Лопата. Фото: ИА PrimaMedia

Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Пожарского района Приморья, которая подозревается в убийстве собственной матери, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, 5 августа 2019 года в доме на улице Зеленая в селе Никитовка женщины справляли день рождения потерпевшей, возникла ссора, в ходе которой подозреваемая нанесла множественные удары деревянным черенком от лопаты по голове и телу своей матери. От полученных повреждений 79-летняя женщина скончалась.

По ходатайству следователя суд избрал отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время подозреваемой предъявлено обвинение, расследование уголовного дела продолжается.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.