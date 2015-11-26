Дело приморца, обвиняемого в убийстве из-за ревности, передали в суд

Как установило следствие, тело было спрятано в канаве на улице

Дело приморца, который убил человека из-за ревности, передали в суд. Фото: ИА PrimaMedia

В Артеме завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в смерти человека. Следствие собрало достаточно доказательств для обвинительного приговора, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу следственного комитета по Приморскому краю.

По версии следствия, в марте 2019 года в доме на улице Солнечная в городе Артеме обвиняемый нанес множество ударов руками и ногами в область головы и туловища 34-летнего потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался, а обвиняемый спрятал его тело в канаве на улице. Мотивом преступления стала ревность.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.