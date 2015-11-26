Держатели карт банка "Приморье" получат скидку 10% на весь ассортимент товаров Fix Price

Подготовиться к школе, завершению дачного сезона, или просто приобрести необходимые в быту вещи теперь можно будет еще выгоднее

Скидка. Фото: pixabay.com

Банк "Приморье" представляет совместную акцию с сетью магазинов низких цен Fix Price – скидку 10% на весь ассортимент товаров при оплате покупки любой картой Банка. Подготовиться к школе, завершению дачного сезона, или просто приобрести необходимые в быту вещи теперь можно еще выгоднее, сообщает пресс-служба Банка.

— Клиенты Банка "Приморье" довольно часто совершают покупки в магазинах сети Fix Price, где можно найти практически все, что нужно для дома – от батареек и косметики до посуды и школьных принадлежностей. Скидка 10% на покупку в этой сети по картам Банка станет приятным и весомым бонусом для наших клиентов, — комментирует начальник Управления транзакционного бизнеса Банка "Приморье" Дмитрий Цвиркун. – А если воспользоваться картами "Cash-back на всё", "Cash-back на продукты", "Юбилейная", "Platinum", "Union Pay Gold" или кредитной картой, "Картой Путешествий", то с этих покупок можно получить также cash-back или мили*.

Чтобы получить скидку, необходимо совершить покупку на любую сумму в магазинах сети Fix Price* и оплатить ее любой картой Банка "Приморье". Скидка распространяется абсолютно на все товары, представленные в магазинах сети: акционные, новинки, постоянный ассортимент. Также накапливаются бонусы по картам Fix Price.

— Мы заинтересованы в развитии сети на Дальнем Востоке, поэтому выбрали для сотрудничества именно Банк "Приморье" в качестве высокотехнологичного финансового партнера, у которого есть возможность внедрять современные системы эквайринга предприятиям торговли, — комментирует региональный директор Fix Price на Дальнем Востоке Никита Труктанов. – В частности, скидка применяется моментально при оплате покупок картой Банка "Приморье" в наших магазинах, то есть клиент сразу платит на 10% меньше от цены товаров. Это не самое простое технологическое решение, но Банк "Приморье" успешно его реализует.

Акция Банка "Приморье" и сети магазинов Fix Price продлится до 30.09.2019 года. В акции участвуют магазины, расположенные во Владивостоке, Уссурийске и Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане, Благовещенске, и все действующие карты Банка "Приморье".

Оформить карты Банка "Приморье" в мобильном приложении, на сайте Банка, по телефону Контакт-центра 8-800-200-20-86 или в любом офисе Банка "Приморье".

* С правилами начисления cash-back и миль по картам Банка "Приморье" можно ознакомиться на сайте.

Услуги предоставляет ПАО АКБ "Приморье".