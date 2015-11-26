Попались на крючок. Ловить рыбу будут по-новому

Новые правила касаются в первую очередь любителей

Административное нарушение грозит тем, у кого в машине обнаружат более 50 килограмм рыбы. Фото: Варвара Кокарева, ИА PrimaMedia

Для рыбаков любителей российские власти ввели новые правила относительно количества выловленной рыбы в день.

Как сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, правила направлены на удобство рыбаков.

Административное нарушение грозит тем, у кого в машине обнаружат более 50 килограмм рыбы, при этом, не имея ветеринарных документов.

Шестаков добавил, что даже если рыбак провел на берегу неделю, у него не может быть при себе двух суточных норм вылова.

Запрещена коммерческая продажа рыбы, выловленная рыболовом любителем. В таком случае он уже становится предпринимателем.

Возможно, в будущем для тех, кто захочет на любительской рыбалке подзаработать денег, введут патенты и квоты. Запрещено будет любителям ловить рыбу сетями. Исключение – Дальний Восток, Сибирь и Север.

На объектах аквакультуры также в планах ограничить подводную охоту. А продажу и использование жаберных сетей хотят полностью запретить.

Запрещено рыбачить используя отравляющие или взрывчатые вещества, а также электричество. Подводная рыбная ловля запрещена в местах массового отдыха людей. Закон об этом вступит в силу с 1 января 2020 года, пишет Интерфакс.

Карина Красилова