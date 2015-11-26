Прогнозируемый годовой оборот: 1,5 млн тонн топлива - 100 млн долларов

STX заканчивает строительство терминала сжиженного газа в Приморье. Фото: PrimaMedia Korea

Холдинг STX в скором времени планирует завершить строительство терминала сжиженного газа в поселке Краскино в Приморском крае. По заявлению, сделанному представителем STX 8 августа, работы, начавшиеся в первой половине 2019 года после утверждения инвестиционного проекта в ноябре 2018 года, в настоящий момент выполнены на 80%, сообщает PrimaMedia Korea.

Терминал находится в регионе, граничащем с КНР. Поэтому он будет использоваться главным образом в качестве перевалочного пункта для хранения и переправки сжиженного углеводородного газа с российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) клиентам в Китае.

STX уже заключил контракты на поставку сырья с российскими НПЗ и контракты на продажу с китайскими предприятиями. Поставки начнутся сразу же по завершении строительства в сентябре.

По данным STX, при нормальном функционировании терминал сможет пропускать 1,5 млн тонн топлива в год, что будет приносить около 100 млн долларов прибыли.