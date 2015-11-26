Вставать с рассветом – залог психического здоровья

"Вечное" зимнее время, по мнению врачей, уменьшает число факторов депрессии
Вместе к здоровью
Общество 09:13
Утро. Фото: ИА PrimaMedia

Всемирный день психического здоровья отмечается в разных странах сегодня, 10 октября. Ежегодно у него обновляется девиз, в 2019 году главенствующей темой названо предотвращение самоубийств, сообщает ИА PrimaMedia.

Международный праздник, учрежденный в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья и при поддержке Всемирной организации здоровья (ВОЗ), посвящен охране психического здоровья и распространению информации о причинах и профилактике неблагополучных психических состояний. По оценке ВОЗ, психические расстройства в той или иной степени есть у 10 процентов населения Земли, в том числе у 20 процентов детей и подростков. Около 300 миллионов человек во всем мире страдают депрессией, которая зачастую может являться суицидальным фактором. В общественном сознании проблема депрессии все еще остается спорной – одни считают ее просто модной темой обсуждения и следствием отсутствия привычки к самодисциплине, другие приравнивают к серьезному психическому заболеванию. При этом врачи бьют тревогу, приводя статистику по регионам. Так, в мартовском интервью порталу "Лента.ру" руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем Центра имени Сербского Борис Казаковцев сообщил, что по депрессиям в стране лидирует Сибирский федеральный округ — 96,6 случая на 100 тысяч человек, в Центральном округе — 87,1, в Южном — 73,1, а вот на Северном Кавказе — всего 34,9 случая. Статистика по Приморью в обзор не попала. Однако практикующие приморские психологи и психиатры регулярно имеют дело с теми, кто жалуется на депрессию.

Светлана Данченко
Светлана Данченко

кандидат психологических наук

Автор фото: ИА PrimaMedia

Среди населения Приморья культура обращения к психологу развита явно недостаточно.  Хорошо бы, чтобы люди, которым излишне грустно, хочется выпить или подраться, не поддавались на провокации собственных психических защит, а обращались к психологу. Это не врач, это не тот человек, который поставит диагноз и даст таблетку. Это человек, который будет рядом, возьмёт за руку, посмотрит с вами в одном направлении и выведет из деструктивного состояния.

Возникновению депрессии, как правило, предшествует длительный стресс, испытываемый человеком. К стрессам приводят информационные перегрузки, политические и экономические катаклизмы, потеря близких, рабочие и личные неурядицы, случайные конфликты, дорожные происшествия и множество других факторов. Одним из них до недавнего времени был перевод стрелок часов два раза в год. Часы переводили на один час назад в последнее воскресенье октября и на час вперед в последнее воскресенье марта. О том, насколько это целесообразно, долго спорили специалисты, общественное мнение изучали путем опроса ВЦИОМ – и в итоге в 2014 году указом президента на всей территории России было установлено "зимнее время" без необходимости сезонного перехода на летнее. Врачи обозначили свою позицию в этом вопросе однозначно: переход на зимнее время благоприятно отразится на самочувствии россиян.

"Необходимо, чтобы момент пробуждения сопровождался наличием освещенности, лучше всего, когда он сопряжен с восходом солнца. Темное утро более неблагоприятно сказывается на состоянии человека, чем темный вечер", — отмечал в интервью РИА "Новости" руководитель Центра медицины сна Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА Александр Калинкин.

Валентина Чернявская
Валентина Чернявская

руководитель Приморского отделения Российского психологического общества, д.п.н., профессор ВГУЭС

Автор фото: ИА PrimaMedia

Человек просыпается утром с определенным настроением. Часто именно оно предопределяет его эмоциональное состояние в течение дня. "Ради чего я просыпаюсь?" — задав себе этот вопрос, можно определить, насколько вам присущи депрессивные тенденции. Экзистенциальный анализ, как актуальное направление психологии, показывает, что состояние в момент пробуждения является индикатором состояния человека в жизни. Только осознавая это, мы можем повернуть свою жизнь в нужное нам русло.

Парадокс, но настоящее время требует от человека быть невротиком: быть "для других", а не в согласии с собой, позиционировать себя, создавать имидж, жить по расписанию, которое создано кем-то, не прислушиваться к себе. Психическое здоровье, как благополучие, гармония с собой, определяются, прежде всего, пониманием себя,  бережным отношением к себе. Современному человеку все труднее сохранить психическое здоровье. Сохранение возможности находиться в комфортном состоянии, просыпаясь и выходя на улицу в светлое время суток совершенно точно относится к благоприятным возможностям для сохранения психического здоровья человека.

Кстати, измерить персональный уровень стресса приморцы могут совершенно бесплатно, пройдя по полису ОМС комплексную экспресс-диагностику в одном из семи краевых центров здоровья. Такие центры есть во Владивостоке по адресам Светланская, 131 и Черемуховая, 11, в Артеме по адресу ул. Лазо, 10, в Уссурийске по адресу ул. Комарова, 55, в Находке по адресам ул. Пирогова, 34 и Ленинградская, 4, в Арсеньеве по адресу ул. 25 лет Арсеньева, 9 и в Дальнереченске по адресу ул. Ленина, 34.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.

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