Вставать с рассветом – залог психического здоровья

"Вечное" зимнее время, по мнению врачей, уменьшает число факторов депрессии

Утро. Фото: ИА PrimaMedia

Всемирный день психического здоровья отмечается в разных странах сегодня, 10 октября. Ежегодно у него обновляется девиз, в 2019 году главенствующей темой названо предотвращение самоубийств, сообщает ИА PrimaMedia.

Международный праздник, учрежденный в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья и при поддержке Всемирной организации здоровья (ВОЗ), посвящен охране психического здоровья и распространению информации о причинах и профилактике неблагополучных психических состояний. По оценке ВОЗ, психические расстройства в той или иной степени есть у 10 процентов населения Земли, в том числе у 20 процентов детей и подростков. Около 300 миллионов человек во всем мире страдают депрессией, которая зачастую может являться суицидальным фактором. В общественном сознании проблема депрессии все еще остается спорной – одни считают ее просто модной темой обсуждения и следствием отсутствия привычки к самодисциплине, другие приравнивают к серьезному психическому заболеванию. При этом врачи бьют тревогу, приводя статистику по регионам. Так, в мартовском интервью порталу "Лента.ру" руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем Центра имени Сербского Борис Казаковцев сообщил, что по депрессиям в стране лидирует Сибирский федеральный округ — 96,6 случая на 100 тысяч человек, в Центральном округе — 87,1, в Южном — 73,1, а вот на Северном Кавказе — всего 34,9 случая. Статистика по Приморью в обзор не попала. Однако практикующие приморские психологи и психиатры регулярно имеют дело с теми, кто жалуется на депрессию.

Возникновению депрессии, как правило, предшествует длительный стресс, испытываемый человеком. К стрессам приводят информационные перегрузки, политические и экономические катаклизмы, потеря близких, рабочие и личные неурядицы, случайные конфликты, дорожные происшествия и множество других факторов. Одним из них до недавнего времени был перевод стрелок часов два раза в год. Часы переводили на один час назад в последнее воскресенье октября и на час вперед в последнее воскресенье марта. О том, насколько это целесообразно, долго спорили специалисты, общественное мнение изучали путем опроса ВЦИОМ – и в итоге в 2014 году указом президента на всей территории России было установлено "зимнее время" без необходимости сезонного перехода на летнее. Врачи обозначили свою позицию в этом вопросе однозначно: переход на зимнее время благоприятно отразится на самочувствии россиян.

"Необходимо, чтобы момент пробуждения сопровождался наличием освещенности, лучше всего, когда он сопряжен с восходом солнца. Темное утро более неблагоприятно сказывается на состоянии человека, чем темный вечер", — отмечал в интервью РИА "Новости" руководитель Центра медицины сна Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА Александр Калинкин.

Кстати, измерить персональный уровень стресса приморцы могут совершенно бесплатно, пройдя по полису ОМС комплексную экспресс-диагностику в одном из семи краевых центров здоровья. Такие центры есть во Владивостоке по адресам Светланская, 131 и Черемуховая, 11, в Артеме по адресу ул. Лазо, 10, в Уссурийске по адресу ул. Комарова, 55, в Находке по адресам ул. Пирогова, 34 и Ленинградская, 4, в Арсеньеве по адресу ул. 25 лет Арсеньева, 9 и в Дальнереченске по адресу ул. Ленина, 34.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.