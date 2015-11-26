"Пароход - это маленькая страна со своим президентом и со своими депутатами"

Почему работница "Русской Рыбопромышленной Компании" решила связать свою жизнь с морем – в материале ИА PrimaMedia

Ольга Трофимова. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

"Русская Рыбопромышленная Компания" — одна из крупнейших российских рыбодобывающих компаний, занимающая лидирующие позиции в России и мире по добыче минтая. РРПК располагает правами на добычу более 300 тысяч тонн рыбы в год.

РРПК осуществляет добычу минтая, сельди, трески, лемонемы и обеспечивает всю производственную цепочку – от вылова до глубокой переработки рыбы в продукт высокой добавленной стоимости. Более 80% объема добычи составляет вылов минтая.

В такой крупной рыбопромышленной компании нет понятия "женщине на корабле не место", здесь женщинам дают возможность заработать, как и мужчинам. Ольга Витальевна Трофимова – икорщица в "Русской Рыбопромышленной Компании". О том, каково работать в мужском коллективе и почему она связала свою жизнь с морем – Ольга рассказала ИА PrimaMedia в рамках медиа-проекта "Человек труда".

Ольга Витальевна Трофимова за 20 лет работы на судне сменила ряд профессий. На борту она работала матросом-обработчиком, дневальной, буфетчицей, а на двух рейсах ей даже удалось примерить на себя профессию пекаря. Сейчас же Ольга занимает должность икорщицы.

— Работа моя заключается в сортировке, укладке, фасовке рыбы. Не могу сказать, на каком именно процессе я работаю, потому что наша работа зависит друг от друга и важно быть универсальным работником. Если где-то сбой пойдет, то ты должен быть готов заменить коллегу. С опытом все приходит, всему учишься и со всем справляешься, — рассказывает наша собеседница.

Проводя нам экскурсию, Ольга с улыбкой рассказывает, за что любит свою работу и морские путешествия.

— Я люблю море за его стихию, нрав и красоту. Всегда любуюсь прелестью создания. Это целая вселенная. Работа дает мне уверенность в завтрашнем дне. Море сделало меня сильнее духом, изменило мое виденье реальности. Там все по-другому, море не любит слабых, — делится своими впечатлениями героиня.

Ольга вспоминает свой первый поход в море – это был 1999 год, по словам нашей героини, страна переживала не самые лучшие времена, да и денег не было, поэтому наша собеседница и решилась пойти в море, хотя она даже и не подозревала, что ее на долгие годы затянет морская стихия.



Работница Русской Рыбопромышленной Компании. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

— В море я вообще даже и не думала никогда идти. Никто из знакомых и друзей в море не ходил. В связи с тем, что у нас в стране было плохое время, зарплаты задерживали на всех предприятиях, большие увольнения были, поэтому мне пришлось искать еще работу, помимо той, что у меня была, — говорит Ольга Трофимова.

Но искать долго не пришлось. В один прекрасный день, вспоминает наша собеседница, друзья увидели случайно объявление, где говорилось о наборе персонала на рейс.

— Друзья предложили пойти с ними в море, но я очень боялась. Представьте, молодой девушке, которой никогда не доводилось далеко из дома уезжать, вдруг предложили отправиться на длительный срок в море. Но друзья смогли меня уговорить и я решилась. Тогда всех брали, было очень много молодежи. Вот так я попала в море, — вспоминает собеседница.

В этот момент наша героиня приняла непростое для себя решение. Ольга Витальевна признается, что рыбацкий труд нелегок, особенно для женщины. Ей приходится на равных работать с мужчинами.

— Труд очень тяжелый. Работа для настоящих сильных людей – физически и духовно сильных. Несмотря на всю сложность здесь можно построить карьеру как мужчинам, так и женщинам. Тут все зависит от человека и его стремлений. Если ты морально готов на такую нелегкую работу, то сможешь прийти к успеху, — подчеркивает Ольга.



Ольга на своем рабочем месте. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Семья Ольги Трофимовой на командировки отреагировала неодобрительно, даже спустя 20 лет им тяжело отпускать нашу героиню в море.

— Каждый раз уход мой в рейс – это слезы, но они понимают, что это мой личный выбор и его тоже нужно уважать. Это моя работа, мой путь вот такой по жизни, я его выбрала сама, — рассуждает наша героиня.

Море хоть и завораживает, но на судне работать тяжело. По словам героини сложно находиться в замкнутом пространстве и при этом осознавать, что вокруг только вода и железо.

— Морально тяжело бывает, даже происходят нервные срывы. Пароход — это маленькая страна со своим президентом и со своими депутатами. Это целая страна, которой руководит наш президент — капитан. Ему очень тяжело руководить людьми, ведь к каждому нужен подход. Каждый человек он со своими убеждениями, характером и здоровьем, — рассказывает Ольга Витальевна.

Как правило, моряки проводят на корабле 8-10 месяцев, а порой и весь год. Ольга рассказывает, что перед каждым рейсом думает – он последний.

— Все время думала, что один разочек в море схожу и все на этом. Наверное, все моряки так думают, потому что после первого раза бывает второй, а после второго и третий, и четвертый, и пятый. А дальше в жизни без моря никак, оно постоянно тянет тебя, — говорит героиня.

Многие свои мечты наша собеседница осуществила с помощью своей профессии, например, обеспечить свою семью так, чтобы она ни в чем не нуждалась. Сейчас Ольга хочет получить льготный стаж, который не так легко заработать. Чтобы его получить, стаж работы в плавсоставе судов должен составлять 12,5 лет у мужчин и 10 лет у женщин.

Говоря о планах на будущее, Ольга рассказывает, что хочет пройти дополнительное обучение, а по какой специальности – еще не решила.

— Я ни о чем не жалею. Мне кажется, я бы не достигла того благосостояния, если бы работала на берегу, поэтому я благодарна, что вот так вот жизнь повернула и моя семья ни в чем не нуждается, а я приобрела настоящих друзей в море, почувствовала, что такое морская романтика и морская душа, — рассказывает наша собеседница.



Ольга Трофимова. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Проект "Человек труда"создан по инициативе Союза журналистов России, проводится при поддержке губернатора Приморского края. Стратегический партнер проекта — Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Партнеры – ПАО "ВМТП", ООО "Приморскуголь", ООО "Русская Рыбопромышленная Компания", Slavda Group. Сайт проекта http://человектруда.рф/.

