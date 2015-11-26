Есть за что: депутаты солидарны с критикой полпреда в адрес мэра Владивостока

Вместо новых и дорог и радикальных решений - маниакальная замена бордюров, считают народные избранники

Депутаты присоединились к критике мэра Владивостока Трутневым. Фото: ИА PrimaMedia

Визит Юрия Трутнева во Владивосток и его отрицательная оценка деятельности мэра Олега Гуменюка в части освоения средств на ремонт и реконструкцию дорог в городе, вызвали волну обсуждения в политическом и бизнес-сообществе. ИА PrimaMedia попросило депутатов краевого парламента и Думы города прокомментировать главное событие минувшей недели во Владивостоке.

Депутат Законодательного собрания Приморского края от партии "Справедливая Россия" Алексей Козицкий:

"Образцово-показательный разнос, который полпред Юрий Трутнев устроил нынешнему владивостокскому градоначальнику, очевидно, был неизбежен. Город не был подготовлен к Восточному экономическому форуму, и "осадок" здесь остался серьезный. А сегодня огромные федеральные деньги (которые губернатор "выбил" для столицы ДФО под свою, заметьте, ответственность) очевидным образом "осваиваются" настолько бесхозяйственно, бессмысленно и беспощадно, что вполне себе реальные обстоятельства — такие как действительно щедрое на тайфуны лето, слишком малое время для выстраивание мэром-варягом работоспособной команды и явные просчеты его PR-блока вроде зарядки "под" пылающий ТЦ "Максим" — уже просто не воспринимаются ни обществом, ни госструктурами.

И вот сейчас мы все недоумеваем и смеемся над тем, как вместо реконструкции дорог в городе идет какая-то на первый взгляд маниакальная замена бордюров. Действительно, мы вошли в пул "столиц" — если вспомнить известное зубоскальство москвичей по поводу "собянинской плитки". А ведь кроме бордюров сейчас происходят вещи, по моему мнению, гораздо более опасные для региона. Идет "зачистка" микро и малого бизнеса. И под этот "административный каток" начали попадать уже все без разбора: на прошлой неделе мэрия разгромила лагерь для реабилитации инвалидов в бухте Ахлестышева на острове Русском. Вот это уже действительно, что называется, за гранью. Трудно понимать градоначальника, который сам не понимает, что делает".

Депутат Думы Владивостока от одномандатного округа №12, член фракции "Единая Россия" Станислав Примаченко:

"Что касается заявлений Трутнева, то он совершенно верно сказал: Владивосток давно превратился в огромную парковку и пробку. Инфраструктура должна идти в ногу со временем не только по качеству, но и по пропускной способности. На это были выделены огромные деньги. Первоначально необходимо было проработать план мероприятий, продумать, как разгрузить дороги, сделать дополнительные артерии, объездные пути, а не только асфальтирование и замену бордюра. У нас очень много "автомобильных троп", которые могут значительно разгрузить город. Это называется, как минимум, "планирование" жизни города на будущее. Но этим никто не занимается.

Перед тем, как разыгрывать аукционы, необходимо было провести комплексный мониторинг дорожной ситуации, определить болевые точки и разработать меры по разгрузке магистралей. Это должен был быть не просто ремонт, а рывок в плане развития инфраструктуры. Мы прекрасно помним, что когда у нас появились мосты, но не было съездов, дорога не выполняла заложенную в нее функцию. И только когда появились съезды, мы почувствовали улучшения и получили плюсы от этой дороги. Соответственно и здесь должно быть чёткое планирование, как в Советском Союзе — и не на пятилетку, а на 25 лет вперед.

Мне приятно, что Юрий Петрович одним из первых объектов посетил видовую площадку на Добровольского. Этот объект находится в моем округе. У меня много вопросов к проведенному здесь ремонту, которые я обязательно озвучу в администрации города. И очень приятно, что Юрий Петрович там тоже был и обратил внимание, что некоторые работы могли быть сделаны более качественно. Да, здесь появились пешеходные дорожки и будет установлено несколько лавочек. Но эта территория — не просто видовая площадка, это едва ли не единственное место отдыха в микрорайоне. Поэтому, по моему мнению, того, что сделано — не достаточно. Но администрацией было принято именно такое решение и мы получаем то, что есть. Это как раз говорит о том, что такие важные объекты нужно прорабатывать вместе, чтобы получить максимальный эффект от вложенных денег. Это должна быть совместная деятельность жителей, депутатов и администрации города. Поступившие федеральные деньги — это действительно огромный подарок городу, ведь во Владивостоке такого никогда не было. И он должен быть использован так, чтобы дать максимальный эффект для будущего города Владивостока. Это очень важно.

Теперь если работа над ошибками не будет сделана, то это будет плохо и неправильно. Когда такие серьёзные руководители говорят, мягко говоря, о недочётах, а никто этого не слышит и не исправляет, тут уже должны быть приняты кардинальные решения. Я надеюсь,выводы будут сделаны и все ремонтные работы будут выполнены качественно и в срок!".

Депутат Думы Владивостока от ЛДПР Василий Васильев:

"Поскольку средства Владивостоку были выделены из федерального бюджета, то именно федеральным властям виднее, как их тратить. Поэтому если Юрий Трутнев выступил с критикой в адрес Олега Гуменюка, то, вероятно, у него были на это основания. У меня как у депутата и представителя партии ЛДПР есть вопросы к состоянию дорог и качеству их ремонта. Дороги находятся далеко не в лучшем состоянии. И еще большие вопросы вызывает замена новых бордюров на новые. Сейчас очень много неясного в этой ситуации. Особенно меня интересует, какой процент из поступивших 1,5 млрд рублей ушел собственно на бордюры. Я думаю, что со временем все встанет на свои места и станет ясно, кто прав, кто — нет. Федералы ли дали какие-то неверные установки, или же местная администрация что-то недоработала".

Депутат Думы Владивостока от партии "Справедливая Россия" Руслан Галицкий:

"Считаю критику, высказанную полпредом, обоснованной. И как горожанин, и как депутат. Мы все ездим ежедневно по дорогам города и всё видим сами. Наряду с плановым ремонтом существующей инфраструктуры, необходимо решать вопросы с дорогами-дублерами, расширением проезжих частей там, где это возможно и целесообразно. Перекладка бордюров, которая вызывает раздражение у жителей, не первоочередная задача и, конечно, не могла устроить Юрия Петровича, который ждет от городской власти серьезного делового подхода к освоению федеральных денег. Винить подрядчиков в срыве сроков считаю не конструктивно, потому что работа власти в том и заключается, чтобы организовать рабочий процесс таким образом, чтобы всё выполнялось в срок. Действия подрядчиков не снимают ответственности с власти. Будем надеяться, что темпы по ремонту дорог удастся нарастить и до холодов как можно больше дорог закатают в асфальт. Но на будущее подход к дорожному строительству должен быть принципиально другим и основываться на исследовании дорожного трафика".

Депутат Думы Владивостока от КПРФ Александр Глебов:

"Критика Юрия Трутнева в адрес Олега Гуменюка в целом обоснована, потому что значительного прогресса на дорогах Владивостока не наблюдается. С переездом полпредства во Владивосток в городе сформируется альтернативный центр силы и контроля, который уже заявил о себе довольно громким выступлением. Критика обоснована еще и потому, что мы не видим серьезного улучшения качества дорог, о чем можно судить даже по пробкам. Город фактически парализован последние дни. Я заявлял об этом на бюджетном комитете — работа по дорогам ведется не системно. Как правило просто дорожное полотно делается, а про ливневую канализацию забывают.

Я как депутат также включался в эту работу. Во-первых, на встречах поднимал этот вопрос, когда встречался с Олегом Гумеником, но тут, к сожалению, депутат непосредственно не может отдавать поручения, может только где-то проконтролировать, где-то сделать свое замечание. Депутат не может запретить или заблокировать что-либо в одиночку. Дума — коллегиальный орган и она может что-то изменить только общим решением большинства. Но так как мы, коммунисты, не в большинстве, поэтому принципиального влияния оказать не можем.

Между тем прогресса с дорожной ситуацией в городе нет. У нас аварийность резко выросла за 2017-2018 годы. И 2019 год продолжает эту тенденцию. Это лучший показатель качества дорог — уровень аварийности — и с ним надо что-то делать. Вот когда этот показатель в городе упадет ниже уровня 2017 года, тогда можно говорить, что есть прогресс, но пока такого, к сожалению, не предвидится.

Возможно, визит Юрия Трутнева как-то повлияет на ситуацию, будет уделено внимание некоторым участкам. Но в силу того, что, грубо говоря, не будет принято принципиальных решений в отношении каких-либо персон, не думаю, что изменения будут радикальные".

Стоит отметить, что далеко не все депутаты, к которым обратилось агентство, были готовы прокомментировать визит Юрия Трутнева и данную им оценку Олегу Гуменюку. Некоторые народные избранники отговорились тем, что находятся на выезде, другие — что еще не разобрались в ситуации. Также можно добавить, что в личной беседе и "не для записи" представители как представительной, так и исполнительной власти не раз отзывались об Олеге Николаевиче как о человеке, для которого не существует чужого мнения и управленце, отказывающемся прислушиваться к советам.

Генеральный директор "ДНС" Дмитрий Алексеев на личной странице в Facebook заступился за главу города и обосновал свою позицию в нескольких пунктах:

"Я хочу встать на защиту мэра Владивостока, хотя Олег Гуменюк и не просит об этом. За бордюры и дороги его не пнул только ленивый, а в последнее время подключилась и тяжелая артиллерия. Да я и сам писал про это пост. Но давайте будем объективными. Проблема не столько в мэре, компетенциях или воровстве, проблемы носят скорее системный характер.

Дороги во Владивостоке ремонтируются по федеральной программе “Безопасные и качественные дороги”. Само по себе то, что город не может из своего бюджета строить и ремонтировать дороги – это идиотизм. Пройдя по бюрократическому кругу, они превращаются в тупые формальные деньги, где вы делаете не то, что нужно, а осваиваете бюджет на то, что дали.

Программа БКАД строго формальная – подразумевает что ремонт — это не только асфальт, но и бордюры. Если вам кажется, что там где они в приличном состоянии, можно сэкономить, и положить где-то больше асфальта, то на бюрократический язык это переводится как нецелевое использование. Готовая статья, а сидеть никто не хочет.

Два миллиарда на дороги, которые выделила Москва, чтобы как-то задобрить протестный Владивосток – это большой объем для нас, который нужно отработать в короткий срок. Реально так много давно не делали, а тут этим приходится заниматься мэру, которого утвердили только недавно".

Состояние строительной отрасли Приморья оставляет желать лучшего. Мы не так много асфальта укладываем в своих проектах, но постоянно возникают проблемы с подрядчиками. А тут нужно в короткий сезон сделать очень большой объем.

В этом году лето во Владивостоке было действительно очень дождливое и дорожные работы вести было очень напряжно. По хорошему, в лужу асфальт класть нельзя.

Каждый по отдельности фактор можно решить, но в совокупности они приводят к серьезным проблемам, большая часть из которых носит системный характер и не зависит от личности мэра. Хорошо понимаю раздражение горожан и начальства, но я лично скорее сочувствую Олегу Владимировичу, желаю ему достойно справиться с проблемами. Уверен, что в итоге наш город станет чуточку комфортней".

Напомним, зампред правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 3 октября проверил, как во Владивостоке тратят федеральные средства на приведение дорожной сети в должный для дальневосточной столицы вид. То, что показал инспекции глава города Олег Гуменюк, полпреда не удовлетворило. Мэру досталось за неэффективное обращение с деньгами, бордюры и перекладывание асфальта. Теперь "президентские" деньги столице ДФО будут давать только на комплексные работы, которые обеспечат высокую пропускную способность дорог и комфортное передвижение по городу. Но это будет только в следующем году. А пока же Владивосток должен суметь закончить начатое".