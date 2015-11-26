Братский Босфор: два Гуменюка и миллионные контракты хозуправления администрации Приморья

Несколько лет контракты на обслуживание автопарка "белого дома" уходили на СТО, которое работает на земле, арендованной мэром Владивостока

Сотрудники автобизнеса брата Олега Гуменюка ремонтируют машины АПК. Фото: ИА PrimaMedia

В период работы действующего мэра Владивостока Олега Владимировича Гуменюка в должности директора Хозяйственного управления администрации Приморского края ряд предпринимателей заключали госконтракты с ХОЗУ на ремонт и обслуживание автомобилей АПК. Ремонты проводились на территории автосервиса "Босфор" (Союзная, 40), предположительно, принадлежащего Сергею Владимировичу Гуменюку. При этом весь участок, на котором расположен автосервис, находится в аренде у главы Владивостока на 49 лет, сообщает ИА PrimaMedia.

Дружба между хозуправлением АПК и индивидуальными предпринимателями, связанными с СТО "Босфор", началась в год прихода нынешнего главы Владивостока Олега Гуменюка на пост начальника краевого ведомства. Назначение Гуменюка на эту должность состоялось 22 марта 2016 года.

Спустя всего несколько дней, 31 марта 2016 года был создан ИП Ермоленко Максим Юрьевич, а меньше, чем через месяц — 25 апреля 2016 года — ИП Катрук Максим Анатольевич. Оба предпринимателя за три года взяли порядка 10 государственных контрактов на несколько миллионов рублей. Все контракты касаются технического обслуживания автомобилей администрации Приморского края, переустановки, бронирования и тонировки лобовых стекол. Как подтвердили на СТО, Максим Ермоленко и Максим Катрук имеют самое прямое отношение к автосервису "Босфор",также в реквизитах ИП Ермоленко М.Ю. указан номер телефона и электронная почта "Босфора". Максим Катрук в разговоре с агентством также подтвердил, что работы по контрактам ХОЗУ выполнялись на базе СТО "Босфор" и он являлся сотрудником автосервиса.

Примечательно, что судя по источникам в интернете, юридическим лицом СТО "Босфор" предположительно является ИП Гуменюк Сергей Владимирович.



Скриншот из справочника компаний VL.ru. ИА PrimaMedia

Сам же участок под автосервисом на Союзной, 40, согласно выписке из ЕГРН, 20 апреля 2016 года, через месяц после своего назначения на должность в АПК, взял в аренду на 49 лет Олег Владимирович Гуменюк. Вид разрешенного использования — "для дальнейшей эксплуатации комплекса зданий и гаража спортивно-технического клуба".

Выписка из ЕГРН. Фото: ИА PrimaMedia Участок на кадастровой карте. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Сам автосервис (судя по его сайту) ориентирован на статусных клиентов. В числе услуг компании — автотюнинг, бронирование, тонирование, полировка, химчистка, покраска, установка охранных систем, автозвука и компьютерная диагностика.

ИП Ермоленко Максим Юрьевич за три года выиграл три госконтракта. Впрочем, выигрывать ничего и не надо было. Индивидуальный предприниматель во всех трех случаях оказался единственным участником, подавшим заявку на аукцион.

28 июля 2017 года Ермоленко взял заказ на "Выполнение работ по капитальному ремонту транспортного средства" на сумму 484 тысячи рублей. Контракт предполагал полную замену кузова автомобиля Land Cruiser. В частности, всех дверей, стекол, капота, крыши, крыльев, подкрылков, бамперов, молдингов, обшивки, зеркал, стоек, переднего кардана и т.д. Детали следовало покрасить и покрыть лаком.

5 августа 2019 года Ермоленко взял контракт "Выполнение работ по замене и ремонту лобовых стёкол автомобилей" на 368,149 тысячи рублей.

11 октября 2019 года ИП вновь взялся за "Выполнение работ по капитальному ремонту транспортных средств" на 2,647 млн рублей. Капремонту подлежат четыре автомобиля — две Toyota Avensis и два микроавтобуса Toyota Hiace. К сожалению, в документации закупки не указаны годы выпуска автомобилей, но судя по описанию их состояния и перечню требуемых работ, послужили они немало. Причем дефекты распределились по маркам автомобилей. Так, обе Toyota Avensis остались без молдингов на всех дверях и потому передние и задние двери подлежат замене. Также оба автомобиля, судя по всему, попали в сложное ДТП, потому как имеют пометки, что задний бампер, капот и решетка радиатора повреждены в результате аварии — на обоих седанах. Также на коробках передач двух Avensis почему-то "отсутствуют скорости", а двигатели подлежат замене в связи с общим "износом по пробегу". Легковушки нуждаются в замене пяти дисков каждая, потому как их собственные "гнутые и не подлежат балансировке" и т.д.

Аналогичная ситуация с двумя микроавтобусами Toyota Hiace. Они тоже синхронно сгнили в одних и тех же местах, а также попали а одинаковые ДТП — их задние бампера и двери повреждены "в результате аварии". Как двум микроавтобусам с опытными водителями удалось попасть в одинаковые ДТП с ударом сзади, в которых они не имели права на возмещение от страховой компании — это вопрос. Также, как и у седанов, на коробках передач "Хайсов" "отсутствуют скорости". Может, это объясняет странные ДТП?

Стоит отметить, что как таковой "капитальный ремонт" всех перечисленных автомобилей заключался в замене частей машины, а не исправлении каких-то дефектов работы и "ремонте" как таковом.

ИП Катрук Максим Анатольевич с 2016 года заключил с Хозяйственным управлением АПК семь контрактов. В шести случаях у предпринимателя не было конкурентов на аукционе.



Структура закупок и индивидуальных предпринимателей, имеющих отношение к СТО "Босфор". Фото: ИА PrimaMedia

В сентябре 2016 года Максим Катрук взялся за обслуживание четырех автомобилей администрации края — трех Chevrolet Express 2006, 2011 и 2012 годов выпуска и Cadillac Escalade 2005 года выпуска. Цена контракта — 1,824 млн рублей. Для Chevrolet 2012 года предполагалось проведение диагностики "ходовки", обслуживание — замена тормозных колодок и шлангов, четырех амортизаторов и технических жидкостей, а также полировка, химчистка и бронировка пленкой. То же техзадание и для двух других "Шевроле", с некоторыми дополнениями. Так для автомобиля 2011 года требовалось снять и покрасить все двери, бамперы, капот и крылья, а также заменить шесть динамиков акустики. Автомобилю 2006 года выпуска требовалась замена заднего кардана, переднего моста, раздаточной коробки и коврового покрытия салона. Практически аналогичные работы — с химчисткой, бронировкой, заменой колодок и покраской деталей кузова обозначены и для Cadillac Escalade.

К слову, описанная выше закупка объявлялась дважды — первый аукцион завершился 5 сентября, второй был объявлен 6 сентября. В обоих случаях единственным участником торгов стал ИП Катрук М.А., но в первом аукционе комиссия признала его заявку недействительной, а через несколько дней в том же составе комиссия приняла заявку и объявила предпринимателя победителем.

Следующий контракт на ремонт автомобилей Максим Катрук взял в мае 2017 года. За 380 тысяч рублей необходимо было навести лоск на Toyota Land Cruiser 2006 года выпуска. В основном работы касались "доведения до заводского состояния" кузова автомобиля — перекраска, полировка, бронировка дверей, бамперов, капота и т.д. А на перетяжку салона понадобилось 10 метров ткани и 9 метров кожи.

Еще один аналогичный контракт на ремонт автомобиля предприниматель взял 13 октября 2017 года. В документации сказано, что микроавтобусу Toyota Hiace (номер кузова LH1781010117) необходимо провести масштабный ремонт. В перечне задач 45 видов работ и 46 видов запчастей и материалов, включая замену кузовных частей, всего салона, а также механической коробки передач. Начальная цена контракта — 920,8 тысячи рублей, однако исполнитель взялся проводить работы за 308 тысяч рублей. К слову, в контракте не был указан год выпуска микроавтобуса, однако сервисы drom.ru и worldcar.ru предлагают проверить его по номеру кузова. Оба сайта сошлись в результатах, которые говорят о том, что автомобиль был выпущен в октябре 2001 года. В настоящее время такие "Хайсы" на "коробке" на сайтах по продаже авто во Владивостоке стоят порядка 350-400 тысяч рублей.

16 августа 2018 года — еще один контракт для ИП Катрук М.А. стоил краевому бюджету 1,5 млн рублей. На эту сумму необходимо было отремонтировать Toyota Land Cruiser 1999 года выпуска и тот же самый Toyota Hiace (номер кузова LH1781010117), что ремонтировался тем же исполнителем год назад по цене такой же машины. И вновь микроавтобусу меняли те же кузовные части и коробку передач. Аналогичные работы провели и для старенького механического "крузака".

Еще 485 тысяч рублей Максим Катрук получил, выиграв контракт на "Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств" в конце августа 2018 года. Впрочем, ремонта здесь почти не требовалось. ХОЗУ разместил заявку на химчистку, полировку, покрытие керамикой кузова, реставрацию сидений, тонировку стекол, перетяжку кожей и т.д. сразу дюжины автомобилей АПК: Toyota Camry (2018 г.в.), Toyota HIACE (2006 г.в.), Toyota Land Cruiser Prado 150, Toyota Land Cruiser 200, Lexus LX-470, три Chevrolet Express (2012 и 2006 г.в.), Cadillac Escalade (2005 г.в.), два HYUNDAI COUNTY (2011 г.в.) и один DAEWOO BH 090 (2009 г.в.). Для некоторых автомобилей было запланировано более скромное обслуживание, для других — по полной программе.

ИП Катрук М.А. прекратил свое существование в августе 2019 года. Стоит отметить, что для обоих обозначенных ИП Хозяйственное управление АПК было единственным заказчиком на госзакупках.

Примечательно, что 26 июня 2019 года был зарегистрирован еще один предприниматель — ИП Бочаров Иван Андреевич, основным видом деятельности которого является "техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств". В начале сентября 2019 года он выиграл контракт (также без конкурентов) на 483,8 тысяч рублей на химчистку, полировку, тонировку тех же знакомых по предыдущим контрактам автомобилей. 25 сентября и 11 октября Бочаров разместил в базах вакансий Владивостока объявление о поиске детейлеров, которые займутся профессиональной химчисткой, полировкой и мойкой автомобилей в его мастерской по тому же адресу — Союзная, 40.

Стоит отметить, что контракты индивидуальных предпринимателей были подписаны лично заказчиком в лице главного завхоза администрации края Олега Гуменюка, который с середины 2016 до конца 2018 года возглавлял это управление. К слову, "Босфор" — это не только автосервис, но и команда по шоссейно-кольцевым гонкам, в которой выступал как сам нынешний глава города, так и его сын Филипп.

ИА PrimaMedia направило запрос в адрес главы города Олега Гуменюка по вопросу принадлежности СТО "Босфор" лицу, связанному с нынешним градоначальником. Также агентство направит обращение в прокуратуру о проверке наличия коррупционного фактора в организации закупок руководителем Хозяйственного управления администрации Приморского края в период с 2016 года.

В настоящее время Олег Гуменюк является главой столицы Дальнего Востока и в первый год своей работы в этой должности получил важное поручение от федеральных властей — привести в порядок дорожную сеть Владивостока. На эти цели городу были выделены беспрецедентные суммы. Однако исполнение поручения вызвало множество вопросов не только у "заказчиков" этих работ, но прежде всего у жителей города. Реконструкция дорожной инфраструктуры превратилась в замену бордюров, ямочный ремонт и асфальтирование некоторых городских дорог. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, проинспектировав ход работ обрушился с критикой на Олега Гуменюка, заявив, что от главы ждали совсем других решений, а на то, что происходит, федерация "не подписывалась".

Большие вопросы вызвал и подбор подрядчиков на работы. Так, в исполнение миллиардных контрактов взяли на себя "любимые" компании администрации Владивостока, которые из года в год сотрудничают с мэрией, но их деятельность уже вызывала нарекания у проверяющих органов. Так, главные "бордюрные" подрядчики ООО "Федералстрой" и ООО "Автобан ДВ" прежде брались за контракты по строительству дорог к участкам для многодетных семей. Оба исполнителя с работами не справились. При этом контрольно-счетная палата Владивостока обнаружила, что "Федералстрой" вырубил на объекте больше шести тысяч деревьев ценных пород и продал их в качестве дров по 232 рубля за кубометр (согласно отчетности). Таким образом подрядчик вернул за вырубленный лес в бюджет Владивостока 790 тысяч рублей, хотя за него можно было выручить порядка 15 млн рублей.

"Автобан ДВ" также проявил себя не с лучшей стороны, проводя работы на территории Владивостокского дворца детского творчества. Сначала КСП сообщила о том, что акты были подписаны за невыполненные работы, а потом обнаружила исчезновение 50-тонного забора, стоимость которого подрядчик должен был вернуть в городскую казну.

Также одним из подрядчиков городской администрации стало ООО "Реновация", учредителем которой являлся сам Олег Владимирович Гуменюк. В настоящее время действующим учредителем и директором является Александр Стоян. В 2019 году "Реновация" заключала с администрацией города контракты на сумму 19,7 млн рублей. Еще на 33,7 млн рублей компания заключила контракты с муниципальными бюджетными учреждениями вроде городских школ и детских садов. Всего в 2019 году на счету ООО "Реновация" значится 21 контракт, среди которых нет ни одного вне юрисдикции городской администрации.

С 2011 года "Реновация" заключила контрактов на сумму 343,594 млн рублей. Еще одна компания Александра Стояна ООО "Строй-плюс" также активно сотрудничает с мэрией, но бордюры и асфальт кладет не на дорогах города, а на территории различных детских садов.