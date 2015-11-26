Форум "Тихоокеанская Россия – территория здоровья" пройдет во Владивостоке

Кроме того, участников приглашают на выставку медицины, фармакологии и индустрии красоты

ДВФУ. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Дальневосточный форум "Тихоокеанская Россия – территория здоровья" (+16) и шестая международная выставка медицины, фармакологии и индустрии красоты MEDHEALTH EXPO (+16) состоятся 9-11 октября во Владивостоке, в кампусе ДВФУ, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Мероприятия состоятся при участии Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", представительства АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в Дальневосточном федеральном округе.

Форум проводится для обмена опытом и распространения лучших практик по организации работы здорового образа жизни в регионе и муниципалитетах, вовлечению активных граждан и общественных организаций в формировании мотивации к здоровому образу жизни у населения, особенно у молодежи, а также для взаимодействия государственных структур и общественных организаций по профилактике различных заболеваний.

В форуме планируют принять участие представители министерств Российской Федерации, руководители медицинских организаций ДФО, эксперты в сфере медицины, медицинские работники.

"Опыт работы Агентства в различных сферах общественной жизни позволяет выделить некоторые общие факторы, ограничивающие их развитие. Поэтому считаем, системная инициатива АСИ "Новые возможности в социальной сфере" даст возможность повысить качество жизни населения. А данный форум — это как раз площадка для обмена лучшими практиками между регионами, компаниями, общественными организациями, которая дает понять, какие ресурсы необходимы для вовлечения большего количества людей, общественности в проекты, связанные с активным долголетием, здоровым образом жизни", — отмечают представители АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

Принять участие в форуме и выставке смогут все желающие, при наличии паспорта.

Телефон для справок: (423)245-15-02, (423)2300-418.