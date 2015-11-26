Бизнес в Приморье прощается с упрощенкой и готовится к "раскулачиванию"

В регионе запущена поэтапная отмена главного налога, упрощающего жизнь предпринимателям

Главный налог, упрощающий жизнь бизнесу, отменяют поэтапно. Фото: ИА PrimaMedia

Приморские предприниматели прощаются с "упрощенкой" — в крае начался поэтапный перевод налогоплательщиков с ЕНВД или единого налога на вмененный доход на другие системы налогообложения. Для большинства ИП это означает рост фискальной нагрузки на сотни тысяч рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

ЕНВД себя исчерпал

Как заявляют в Минфине, до 2021 года ЕНВД должен быть отменен полностью. Упразднять налог на единый вмененный доход будут поэтапно. В настоящий момент сменить систему налогообложения должны продавцы такой продукции, подлежащей маркировке со следующего года, как обувь, кожаные изделия, лекарства. Тысячи ИП готовятся к росту фискальной нагрузки. Уже с января 2020 года бизнес-процессы станут для многих из них сложнее и дороже, ведь ЕНВД позволял платить налоги с площади, не требовал строгого документального учета товара и навыков бухгалтера.

"Уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов просил Минфин продлить срок действия единого налога на вмененный доход для малого бизнеса по отдельным видам деятельности. В Минфине ответили, что ЕНВД как система налогообложения себя исчерпал. В любом случае, нужно понимать, после 2020 года его отменят совсем", — прокомментировала инициативу ведомства директор ООО "Центр независимых налоговых экспертиз" Галина Ткаченко корр. ИА PrimaMedia.

Как объясняет собеседница агентства, до 31 декабря 2019 года предприниматели, которые применяют ЕНВД и ведут торговлю товарами, подлежащими маркировке с 1 января 2020 года, должны определиться, на какую систему налогообложения они хотят перейти.

УСН (упрощенная система налогообложения) — 6% от суммы доходов, полученных за отчётный период. Или УСН — 15% от доходов минус расходы (патенты они так же применять не смогут), и подать в налоговую соответствующее заявление. Если такое заявление подано не будет, налогоплательщика автоматом переведут на ОСНО – общую систему налогообложения, самую разорительную для предприятий торговли.

На общем режиме уйдут в минус

"По нашим подсчетам, при переходе с ЕНВД на УСН налоговая нагрузка на предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и имеющих в своем ассортименте в том числе товары, подлежащие маркировке, увеличится в 3-7 раз и сделает доходность бизнеса значительно меньшей, а в большинстве случаев приближенной к нулю, — сообщили агентству в "Ассоциации малоформатной торговли" (АМТ).

Эксперты приводят примеры, подтверждающие этот вывод. Допустим, магазин формата "у дома" торгует продуктами питания повседневного спроса. Площадь торгового объекта 20 кв. метров облагается ЕНВД. Общая торговая выручка за 12 месяцев составляет 7,6 млн рублей, общие расходы – 7 млн, соответственно, прибыль до уплаты налогов – 600 тысяч.

Применяя специальный налоговый режим ЕНВД, магазин платит 43 тысячи налога на площадь в год, с учетом всех налогов и взносов у него остается 521,6 тысячи прибыли. Применяя УСНО, посчитали в АМТ, он будет платить 181,3 тысячи налогов и сборов в год и порядка 240 тысяч рублей потребуется, чтобы оплатить труд бухгалтера. Прибыль магазина уменьшится до 178,6 тысяч в год. На ОСНО она и вовсе уйдет в минус.



Таблица расчетов для магазина "у дома" площадью 20 кв. метров при общей годовой выручке 7,6 млн. Фото: Из материалов АМТ

"Предпринимательские объединения долго воевали с Минфином, отстаивая единый налог на вмененный доход. Еще в апреле "Опора России" направила главе Минфина — первому зампреду Правительства РФ Антону Силуанову обращение с критикой инициативы ввести запрет использовать ЕНВД. В итоге в отношении ряда товаров, которые были занесены в перечень подлежащих маркировке с 2020 года, удалось добиться отсрочки – маркировать их начнут только с 2021 года, а следовательно, еще год предприниматели смогут применять ЕНВД", — поясняет член федерального президиума, координатор по Приморскому краю "Ассоциация малоформатной торговли" (АМТ) Сергей Коваленко.

Кстати, оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, выступает ООО "Оператор-ЦРПТ" — "Центр развития перспективных технологий". 50% этой компании принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, еще по 25% — госкорпорации "Ростех" и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому.

Сейчас те налогоплательщики, которым отсрочка предоставлена не будет, готовятся "затянуть пояса".

"У меня есть выбор – УСН 6% или 15% от дохода минус расходы. Причем второй вариант выгоден только тем ИП, у которых прибыль составляет 20-30 процентов. Если она составляет 60 процентов и выше, единственный выход – УСН 6 процентов. В моем случае это означает, что налоги вырастут на сотни тысяч рублей. По сути, речь идет о "раскулачивании" бизнеса", — рассказала индивидуальный предприниматель Ирина Ничипорук.

Корректировки УСН

Эксперты Института уполномоченного по защите прав предпринимателей и различные бизнес-объединения сейчас пытаются в спешном порядке добиться смягчения жесткого налогового маневра.

"Пытаемся сохранить малые аптеки. Они не смогут применять ЕНВД уже с 01 января 2020 года. Без изменений УСН многие не смогут работать", — сообщает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина.

Ассоциация "Фармацевтическое содружество" провела опрос членов объединения, который показал, что маленькие аптеки не выдержат нагрузки от перехода на упрощенную систему налогообложения (УСН), тем более на общий режим.



Марина Шемилина считает, что нужно спасать микробизнес. Фото: Из Facebook Марины Шемпилиной

"Нам нельзя допустить, чтобы микробизнес закрыл свои предприятия. Это не выгодно ни предпринимателям, ни региону, поэтому по результатам совещания принято решение о продолжении работы по двум направлениям, в том числе на региональном уровне мы с ассоциацией будем готовить экономическое обоснование для инициирования корректировки УСН для розничных аптек", — сообщает Марина Шемилина.

Галина Ткаченко также отмечает, что в Приморье многие предприниматели пока не до конца понимают, насколько остро стоит ситуация.

"Никто не подсчитает за вас, какой именно режим УСН вам подойдет – 6% или 15% доходов за минусом расходов. А доходы при этом должны быть документально подтверждены", — комментирует эксперт.

Жесткая посадка

По мнению Ткаченко, бизнес-сообщество должно активнее отстаивать свои права и включиться в работу по перенастройке действующих систем налогообложения, которые станут альтернативой единому налогу на вмененный доход.

"Важно знать, что на региональном уровне федеральные ставки могут варьироваться: при УСН "доходы" — от 1 до 6%, при УСН "доходы — расходы" — от 5 до 15%. А есть еще патенты, которые так же, как и ЕНВД, нельзя применять при торговле маркированными товарами (патентная система налогообложения — это единственный режим, налоговая декларация по которому не сдается, а расчет налога производится сразу при оплате патента, применяется только ИП — примечание редакции). И они действительно выгодны для площади торгового зала до 50 кв. метров. Если площадь больше – патент взять невозможно, и в этом направлении тоже нужно вести работу на региональном уровне, с действующими депутатами", — говорит Ткаченко.

Характерно, что налоговые ужесточения ударят не только по средним и малым предприятиям (СМП), но и по крупным, которые больше не смогут применять ЕНВД для дробления бизнеса. Хотя, благодаря жесткой фискальной политике эта практика постепенно уходит в прошлое, только за 2018 год налоговые органы взыскали с крупных ритейлеров Приморского края сотни миллионов налоговых сборов, которые участники рынка сэкономили, в том числе дробя торговые залы на участки ИП.

Пока бизнес-сообществу не удалось смягчить налоговый маневр Минфина. В АМТ считают, что в перспективе ужесточение фискальной политики может увеличить незаконный оборот промышленной продукции, повлечь за собой закрытие тысяч предприятий по всей стране, рост безработицы и увеличение цен.