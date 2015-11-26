"Мы навсегда запомним Самвела" - президент ХК "Адмирал" выразил свои соболезнования

Заирбек Юсупов отметил, что без профессионализма Мнацяна никогда не удалось бы возродить команду и сделать ее сильнее

Самвел Мнацян. Фото: https://fhr.ru

Президент ХК "Адмирал" Заирбек Юсупов выразил соболезнования в связи со смертью бывшего защитника и капитана клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" Самвела Мнацяна, который скончался в возрасте 29 лет в результате болезни, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт ХК "Адмирал".

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Самвела, его друзьям, всем, кто его знал. Мы потеряли одного из самых храбрых и мужественных людей. Три полных сезона Самвел был настоящим сердцем и душой "Адмирала", надёжной опорой, на которой держался весь коллектив.

И после ухода из "Адмирала" Сэм оставался частью нашей приморской хоккейной семьи. Мы навсегда запомним его, как капитана команды, верного друга, самоотверженного бойца и Мужчину с большой буквы. Не будет преувеличением сказать, что без профессионализма Самвела нам никогда не удалось бы возродить команду в 2017/2018 годах, сделать ее сильнее и проложить путь к новым победам.

Самвел больше не выйдет на лёд, но память о нем будет жить в наших сердцах", — сказал Заирбек Юсупов.

Сегодня, 7 октября, "Фетисов Арена" простится с Самвелом Мнацяном. Матч "Адмирал" — "Нефтехимик", который начнется в понедельник в 19.30, будет посвящен памяти экс-капитана "Адмирала", который ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Напомним, что в 2018 году во время предсезонного сбора Мнацян почувствовал боли в спине, после чего обратился к врачам. У него была диагностирована опухоль позвоночника. Поездка в Германию к профильным специалистам подтвердила онкологию. В течение полугода спортсмен проходил лечение в немецком Фрайбурге, однако оно не помогло.

Выступая за "моряков" Самвел прослыл жёстким и беспринципным в единоборствах защитником. Всего за "Адмирал" он сыграл 89 игр, забросил 2 шайбы, сделал 6 голевых передач. Кроме "моряков" в КХЛ Мнацян выступал в составе "Барыса" и "Нефтехимика". В лиге он провел 183 матча и набрал 13 (4+9) очков.