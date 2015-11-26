Солид Банк имеет многолетнюю историю крепких партнерских взаимоотношений с японскими предпринимателями

Солид Банк провел бизнес-семинар в Токио. Фото: предоставлено Солид Банком

4 октября в посольстве России в Японии (г. Токио) прошел бизнес-семинар на тему инвестиционной привлекательности России для иностранного бизнеса, организатором которого традиционно выступил Солид Банк, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Семинар в Токио проводится российско-японским Солид Банком ежегодно. Представители бизнеса Страны Восходящего Солнца всегда проявляют высокую заинтересованность в мероприятии и подают заявки на участие за несколько месяцев до его проведения. На семинаре японские предприниматели получают ответы на волнующие их вопросы, касающиеся вывода и развития бизнеса на территории РФ, выгодного и надежного инвестирования в перспективные проекты, особенности законодательства и налогообложения для зарубежных инвесторов.

Солид Банк, помимо огромного опыта в обслуживании российского бизнеса, имеет многолетнюю историю крепких партнерских взаимоотношений с японскими предпринимателями. Напомним, что 40% акций банка принадлежат японской корпорации Sawada Holdings Co., Ltd. В ежедневном взаимодействии с японскими партнерами менеджеры Солид Банка получают множество разнообразных вопросов о тонкостях ведения бизнеса на территории РФ. Россия – масштабный и неперенасыщенный товарами и услугами рынок, с довольно высокой потребительской активностью и многочисленными векторами роста для различных сфер предпринимательской деятельности. Несмотря на то, что Россия динамично развивается, в бизнесе еще много свободных ниш и возможностей для инвестирования.

Солид Банк выступает проводником между японским и российским бизнесом, успешно сохраняя баланс интересов обеих сторон.

"Семинар в этом году, пожалуй, был одним из самых успешных, – комментирует председатель правления АО "Солид Банк" Геннадий Фофанов, – несмотря на непростую внешнеэкономическую обстановку, интерес к инвестированию в нашу страну у японских бизнесменов только увеличивается. Это связно, в первую очередь, с шагами нашего государства навстречу иностранным предпринимателям: проекты с господдержкой, ТОРы, различные льготные налоговые режимы, послабления, и, конечно, есть момент адаптации ко всем этим санкциям, риторике… Японцы – наши соседи, они видят, что страна развивается, бизнес множится, и им, безусловно, тоже интересно зайти сюда, получать прибыль. Мы всегда готовим исключительно практически применимый материал для своих семинаров, рабочие кейсы, в концепции "взял презентацию и пошел делать бизнес в России".

Спикерами семинара в Токио в этом году выступили: посол России в Японии Михаил Залузин, председатель совета директоров АО "Солид Банк" Владимир Семернин, председатель правления АО "Солид Банк" Геннадий Фофанов, Михаил Королюк, руководитель департамента по развитию бизнеса на зарубежных рынках ИФК "Солид" и заместитель начальника Дальневосточного главного управления Банка России Денис Давыдов.

Японскую сторону представили: директор Института глобальных исследований Кэнона Дайсуке Котэгава, президент New-S Securities Тошиаки Нисикава и президент New-S Asset Management Осаму Масаки.

До встречи на семинаре в Токио 2020 (18+)!

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