Расписание электричек меняют в Приморье из-за ремонта жд-путей

Изменения будут действовать с 11 по 13 октября для электропоездов, проезжающих перегон Баневурово – Раздольное
Общество 7 октября, 15:46
Электричка. Фото: ИА PrimaMedia

Время движения пригородных поездов изменится с 11 по 13 октября в связи с капитальным ремонтом железнодорожных путей на перегоне Баневурово – Раздольное, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОАО "РЖД".

Поменяется время движения следующих электропоездов (время московское):

  • № 6714 сообщением Сибирцево – Владивосток:

Отправление — Сибирцево 19.11, прибытие — Владивосток 22.34.

  • № 6371 сообщением Владивосток – Уссурийск:

Отправление — Владивосток 23.48, прибытие — Уссурийск 02.20.

  • № 6709 сообщением Владивосток – Сибирцево:

Отправление — Владивосток 16.05, прибытие — Сибирцево 19.27.

  • № 6007 сообщением Владивосток – Сибирцево:

Отправление — Владивосток 10.12, прибытие — Сибирцево 13.04.

  • № 6363 сообщением Владивосток – Уссурийск:

Отправление — Владивосток 11.09, прибытие — Уссурийск 13.34.

  • № 6366 сообщением Уссурийск – Владивосток:

Отправление — Уссурийск 10.41, прибытие — Владивосток 13.04.

  • № 6368 сообщением Спасск – Уссурийск:

Отправление — Спасск–Дальний 08.38, прибытие — Уссурийск 10.33.

  • № 6375 сообщением Владивосток – Уссурийск:

Отправление — Владивосток 03.43, прибытие — Уссурийск 06.03.

  • № 6377 сообщением Уссурийск – Спасск:

Отправление — Уссурийск 06.11, прибытие — Спасск–Дальний 08.07.

Написать автору
электрический общественный транспорт

В Приморье запускают "пляжную" электричку

2 августа, 15:15

В Приморье частично изменилось расписание электричек

2 августа, 10:21
Кнопка "ЭРА-ГЛОНАСС" опять для нас: мораторий заканчивается, что дальше?
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia