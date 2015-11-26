Расписание электричек меняют в Приморье из-за ремонта жд-путей

Время движения пригородных поездов изменится с 11 по 13 октября в связи с капитальным ремонтом железнодорожных путей на перегоне Баневурово – Раздольное, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОАО "РЖД".
Поменяется время движения следующих электропоездов (время московское):
- № 6714 сообщением Сибирцево – Владивосток:
Отправление — Сибирцево 19.11, прибытие — Владивосток 22.34.
- № 6371 сообщением Владивосток – Уссурийск:
Отправление — Владивосток 23.48, прибытие — Уссурийск 02.20.
- № 6709 сообщением Владивосток – Сибирцево:
Отправление — Владивосток 16.05, прибытие — Сибирцево 19.27.
- № 6007 сообщением Владивосток – Сибирцево:
Отправление — Владивосток 10.12, прибытие — Сибирцево 13.04.
- № 6363 сообщением Владивосток – Уссурийск:
Отправление — Владивосток 11.09, прибытие — Уссурийск 13.34.
- № 6366 сообщением Уссурийск – Владивосток:
Отправление — Уссурийск 10.41, прибытие — Владивосток 13.04.
- № 6368 сообщением Спасск – Уссурийск:
Отправление — Спасск–Дальний 08.38, прибытие — Уссурийск 10.33.
- № 6375 сообщением Владивосток – Уссурийск:
Отправление — Владивосток 03.43, прибытие — Уссурийск 06.03.
- № 6377 сообщением Уссурийск – Спасск:
Отправление — Уссурийск 06.11, прибытие — Спасск–Дальний 08.07.