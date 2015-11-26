Расписание электричек меняют в Приморье из-за ремонта жд-путей

Изменения будут действовать с 11 по 13 октября для электропоездов, проезжающих перегон Баневурово – Раздольное

Общество 7 октября, 15:46 7 октября, 15:46

Электричка. Фото: ИА PrimaMedia

Время движения пригородных поездов изменится с 11 по 13 октября в связи с капитальным ремонтом железнодорожных путей на перегоне Баневурово – Раздольное, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОАО "РЖД". Поменяется время движения следующих электропоездов (время московское): № 6714 сообщением Сибирцево – Владивосток: Отправление — Сибирцево 19.11, прибытие — Владивосток 22.34. № 6371 сообщением Владивосток – Уссурийск: Отправление — Владивосток 23.48, прибытие — Уссурийск 02.20. № 6709 сообщением Владивосток – Сибирцево: Отправление — Владивосток 16.05, прибытие — Сибирцево 19.27. № 6007 сообщением Владивосток – Сибирцево: Отправление — Владивосток 10.12, прибытие — Сибирцево 13.04. № 6363 сообщением Владивосток – Уссурийск: Отправление — Владивосток 11.09, прибытие — Уссурийск 13.34. № 6366 сообщением Уссурийск – Владивосток: Отправление — Уссурийск 10.41, прибытие — Владивосток 13.04. № 6368 сообщением Спасск – Уссурийск: Отправление — Спасск–Дальний 08.38, прибытие — Уссурийск 10.33. № 6375 сообщением Владивосток – Уссурийск: Отправление — Владивосток 03.43, прибытие — Уссурийск 06.03. № 6377 сообщением Уссурийск – Спасск: Отправление — Уссурийск 06.11, прибытие — Спасск–Дальний 08.07. Узнавай главные новости первым в Whatsapp Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен Читайте самое важное от PrimaMedia на Google News

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