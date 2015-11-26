Владивосток оказался первым в России с новым порядком ликвидации ТОС

Представитель мэрии — о взаимодействии с территориальными общественными самоуправлениями, их пользе и инициативах

Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке за два года количество ТОС выросло с 4 до 17. Как создать такое общественное объединение, в каком районе Владивостока живут самые активные горожане и на какую помощь власти они могут рассчитывать, в интервью ИА PrimaMedia рассказала замначальника управления инвестиций, туризма и развития предпринимательства администрации города Наталья Руденко.







На совещании в мэрии. Фото: vlc.ru

— Наталья Анатольевна, давайте начнем с простого: что такое ТОС?

— Если юридическим языком, то – это самоорганизация граждан по месту их жительства для реализации собственных инициатив по вопросам местного значения, под свою ответственность и по своему желанию. А если по-простому, то это соседская община.

Есть действительно много вопросов, которые соседи могут легко решить, даже не обращаясь в управляющую компанию и в администрацию города. "А давайте поставим здесь лавочку", "А давайте организуем субботник во дворе", "А давайте тут кусты посадим": вот это и есть соседская общность. В доме или нескольких домах проживают специалисты разных направлений, которые готовы по собственной инициативе что-то делать и чем-то помогать на своей территории. ТОС – это объединение граждан для реализации таких инициатив.

— И много у нас во Владивостоке таких объединений?

— До 2017 года в городе было всего четыре зарегистрированных ТОСа, причем только два из них реально работающих. Поэтому в 2017 году мы собрали достаточно большую конференцию в администрации города, приняли ряд решений по развитию территориального и общественного самоуправления.

В первую очередь надо помочь гражданам в юридических тонкостях. Не везде есть юристы или просто пытливые горожане, которые откроют федеральные законы, чтобы посмотреть, какие документы собрать и как это сделать правильно.



Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

Администрацией города Владивостока были разработаны алгоритмы, как создать ТОС. Есть шаблоны документации. Мы стали проводить обучающие мероприятия, и за два года у нас стало уже 17 ТОС. Они достаточно активны, подают заявки на президентские гранты. Обустраивают озеро лотосов, — вы, наверно, слышали? На Спутнике у нас победитель. Потом организуют субботники и различные мероприятия для детей. Подключают школы искусств, общеобразовательные школы, занимаются благоустройством, реализуют собственные проекты.

— Помимо желания создать ТОС, что еще нужно?

— ТОСы, как общественные объединения, подчиняются определенным законам. Если есть инициативная группа, то проводим собрание или конференцию, принимаем решение о создании ТОСа, об утверждении границ. Границы направляем в городскую думу Владивостока. Она принимает решение об утверждении границ ТОС.

Следующий шаг – это обращение в администрацию Владивостока за утверждением устава ТОС. После этого – регистрация в качестве некоммерческой организации (НКО). На самом деле не все ТОСы хотят становиться НКО, но эта форма дает очень большие преимущества. Появляются свои финансы, своя экономика и свое имущество у организации. Возможность привлекать спонсоров, потому что юридическому лицу некоммерческой организации проще это делать и больше возможностей для получения поддержки от государства появляется. Потому что многие программы рассчитаны на помощь именно некоммерческим организациям в форме юридических лиц.



Во Владивостоке живут активные, наравнодушные люди. Фото: vlc.ru

— Кроме того, что мэрия утверждает уставы таких объединений, какую еще роль играете в работе с ТОС?

— У нас несколько направлений работы. Во-первых, мы рассказываем гражданам, что такое ТОС и как его создать. Помогаем создать. Мы принимаем участие даже во всех собраниях и конференциях ТОС. Также у нас существует муниципальная программа и общественный совет по развитию ТОС.

— С какими интересными идеями к вам приходят эти неравнодушные, активные люди?

— Действительно, чтобы что-то сделать, надо сначала что-то придумать. Большая часть ТОС создана недавно, и сейчас идет в основном проектная деятельность, в том числе при поддержке администраций города и края. Так, администрация Приморского края проводила конкурс по поддержке проектов, у нас также прошел конкурс, и уже объявлены победители. Проекты, которые участвовали в этом конкурсе, уже реализованы: есть заасфальтированные площадки и обустроенные детские, спортивные площадки. Но не только это, но и художественно оформленная подпорная стена.

На самом деле наши ТОСы очень заинтересованы в благоустройстве прилегающей территории. Идей масса. Они даже для нас, сотрудников мэрии, являются источником идей по благоустройству территории. Они приходят, говорят и мы понимаем, что идея действительно хорошая, надо её популяризировать.

Во Владивостоке живут активные, наравнодушные люди. Фото: vlc.ru Во Владивостоке живут активные, наравнодушные люди. Фото: vlc.ru Во Владивостоке живут активные, наравнодушные люди. Фото: vlc.ru Во Владивостоке живут активные, наравнодушные люди. Фото: vlc.ru Во Владивостоке живут активные, наравнодушные люди. Фото: vlc.ru Во Владивостоке живут активные, наравнодушные люди. Фото: vlc.ru 1 / 6

— Что нужно сделать людям,если они хотят создать ТОС? Куда обращаться?

— Открываете сайт администрации Владивостока, смотрите. Алгоритм я перечислила. Уведомляете жителей своего и ближайших домов, что создана группа. Дальше, если на территории проживает менее 100 человек, то проводится собрание; если более 100, то конференция.

За 10 дней обязательно уведомляем администрацию. Представитель администрации обязательно к вам приедет и поможет. Собираемся, оформляем подписные листы, протоколы, принимаем решение.

— В каком районе Владивостока больше всего ТОСов?

—— В Ленинском. Жители улиц Кузнецова и Юмашева у нас самые активные. Мы всех председателей ТОС знаем. Люди очень уважаемые. Получается так, что граждане выбирают лучших.

— Вы отметили озеро с лотосами как одну из достойных инициатив, воплощенную в жизнь. Что еще позитивного можете вспомнить?

— Очень понравилась идея ТОС "Патрокл – Сочинская". Там есть большая подпорная стена, совершенно необустроенная. И активисты ТОС — председателем которого, я знаю, является ваш коллега, сотрудник ИА PrimaMedia Виталий Гречанюк – решили художественно оформить эту подпорную стену.

Если мы вспомним Ленинский район, то там активно проводятся праздники для детей. ТОС привлекает детскую школу искусств, спонсоров – работающих в их районе предпринимателей. Еще хорошая у них инициатива по обустройству территории совместно с молодыми дизайнерами ВГУЭС. Сейчас всё это пока в стадии проекта, но думаю, что всё получится.



Во Владивостоке живут активные, наравнодушные люди. Фото: vlc.ru

— Как работает общественный совет по вопросам развития ТОСов?

— Основная форма работы совета — это заседание. Собираемся все: представители администрации, думы Владивостока, представители ТОСов, общественники. Формируем повестку из наиболее проблемных и актуальных вопросов.

Если вспомнить последнее заседание, то у нас был достаточно активный диалог. Первый вопрос — по регистрации устава одного из ТОСов. Возникла юридическая ошибка, которая привела к невозможности регистрации устава. Соответственно мы искали пути решения, как из этой ситуации выйти. Потому что ТОС существует, устав есть, но зарегистрировать не можем, потому что противоречит законодательству. В итоге коллегиально приняли решение, которое всех устроило.

— А можно ли ликвидировать ТОС?

— Можно не доводить до этого, а просто поменять председателя, если предыдущий перестал устраивать или он переехал куда-то. Но если речь действительно зашла о ликвидации, то официально принимаете решение о самороспуске и уведомляете думу Владивостока. Она аннулирует границы, далее уведомляете администрацию города, и она признает устав ТОС утратившим силу.

Отмечу, что ТОС нельзя создать в границах уже утвержденного ТОС. У нас ребята собрались и обозначили границы целого микрорайона, затем ничего не стали делать и разъехались. Потом появились активные граждане пяти домов в этом же микрорайоне, с кучей инициатив и желанием создать ТОС, но они не могут этого сделать. И это – большая проблема. На последнем совете мы как раз думали, что нам делать в такой ситуации. Сейчас порядок деятельности ТОС регулируется положением, утвержденным решением думы № 157 от 2005 года. Мы решили обратиться с инициативой и прописать порядок, что в таком случае делать гражданам. Проект разработали, направили. С удивлением обнаружили, что мы будем первые в России, у кого будет такой порядок ликвидации ТОС.

По-хорошему как должно быть? Если инициативная группа внутри уже существующего ТОСа решит создать свой ТОС, то собираются, принимают решение о выходе и уведомляют большой ТОС. Соответственно большой ТОС обращается в думу за изменением границ, и дума города вырезает вот этот участок и принимает решение об образовании ТОС внутри со своими границами.



Детская площадка на Патрокле. Фото: ИА PrimaMedia

— Уже было так, что два ТОСа делят одну территорию, конкурируют?

— Нет. Сейчас у нас проблема в наличии этих больших ТОС, в которых мы не знаем, кто учредители. Они создавались еще в начале 2000-х годов, когда приняли 131 федеральный закон. Прописали это право по незнанию, или с какими-то своими целями. Было создано несколько крупных ТОС, которые занимают целый микрорайон. У нас проблемная территория – на Тихой. Тихая — это один большой ТОС с границами, в котором мы не знаем не учредителей, не участников. Сейчас вносим изменение в положение о ТОС, прописываем механизм создания общественных советов в таких случаях на этой территории.

В целом, я считаю, работа идет эффективно, и показатель по созданию ТОС у нас хороший. В этом году первый раз у нас конкурс проектов прошел. На следующий год, возможно, модернизируем критерии, изменим условия, чтобы привлечь больше инициатив и посмотреть, какие у нас проблемы возникают. Также будем смотреть, какие изменения в наше местное законодательство необходимо внести, чтобы работа была успешной.