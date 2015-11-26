Пенсионеры побывали на Всероссийском форуме "Молоды душой"

"Серебряные" волонтеры из Приморья отмечены на федеральном уровне. Фото: АНО "Родные люди"

500 волонтеров из всех регионов России собрал Всероссийский форум "Молоды душой". Приморский край на форуме представили "серебряные" волонтеры Ольга Пьянова и Галина Желудкова из Уссурийска, Ирина Чубченко из Спасска-Дальнего и жительница Владивостока Светлана Осецкая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Организаторы предложили насыщенную деловую и развлекательную программу. Интерактивные площадки, деловые игры, тренинги, многочисленные мастер-классы, обмен опытом на ярмарке проектов "История успеха", посещение социальных учреждений Москвы, творческие встречи с любимыми актерами и певцами.

По словам руководителя приморской делегации, директора АНО "Родные люди" Натальи Кокоревой, пенсионерки края были отмечены буквально на всех мероприятиях форума.

"В адрес наших серебряных добровольцев прозвучало много хороших слов. Были вручены благодарности за активное участие в акции “Красная гвоздика”, главный смысл которой – сбор пожертвований на поддержку ветеранов войны. Все собранные в регионах средства направляются на покупку лекарств, медицинского оборудования и реабилитацию участников боевых действий", – пояснила Наталья Кокорева и подчеркнула, что самые активные участницы патриотической акции были приглашены на форум в Москву.

Всероссийский форум, завершивший конкурс социальных проектов "Молоды душой", организован Ассоциацией волонтерских центров совместно с благотворительным фондом "Память поколений". Он призван выявить и тиражировать лучшие добровольческие практики и методики, а также инновационные формы организации волонтерской деятельности среди граждан в возрасте старше 55 лет.

Как отмечают в департаменте труда и социального развития Приморского края, движение "серебряных" волонтеров в регионе быстро набирает популярность. В апреле в Приморье появился региональный центр по поддержке "серебряного" добровольчества в рамках краевой госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края". Сегодня такие организации созданы во всех муниципалитетах. Численность "серебряных" волонтеров – почти 500 человек.

По словам и.о. директора департамента Светланы Красицкой, в добровольческую деятельность вовлечены неравнодушные, активные, мотивированные на выполнение самых разных задач люди.

"Ваши знания, жизненный опыт, желание оказать посильную помощь всегда будут востребованы обществом. Поэтому мы заинтересованы, чтобы движение “серебряных” волонтеров ширилось. Чтобы люди, ушедшие на заслуженный отдых, не замыкались в себе и на своих проблемах, а продолжали полноценно жить, общаться, делиться опытом с молодежью", – комментирует глава социального ведомства.

Напомним, в Приморье сегодня реализуются 49 региональных проектов, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу президента Российской Федерации Владимира Путина.

Один из них – региональный проект "Старшее поколение", направленный на оказание системной поддержки и повышение качества жизни приморцев старшего возраста.

Значительный блок мероприятий проекта посвящен созданию условий для активного долголетия приморских пенсионеров, развития их творческого потенциала. В числе мероприятий по этому направлению – организация регулярных курсов по повышению компьютерной и финансовой грамотности, развитие движения "серебряных волонтеров", организация досуга пенсионеров.