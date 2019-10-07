Демонтированные перед ВЭФ ларьки страховых компаний вернулись на Луговую

Администрация Владивостока пообещала организовать проверку
Общество 7 октября, 16:40
Тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia

Ларьки, в которых можно купить полисы ОСАГО, КАСКО и любую другую страховку, демонтированные перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ) в августе, вновь вернулись на Луговую. В мэрии Владивостока, узнав о данном факте, пообещали организовать проверку, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на городской портал VL.ru.

Массовый демонтаж ларьков в августе специалисты мэрии объяснялся тем, что у владельцев закончился договор аренды, а некоторые строения вообще находились там незаконно. Однако сами бизнесмены связывали происходящее с ВЭФ и утверждали, что в скором времени снова вернуться на свое место, что и произошло в октябре.

В городской администрации, узнав о возвращении ларьков страховщиков, пообещали провести проверку и впоследствии демонтировать киоски, которые появились незаконно.

"Сегодня и завтра специалисты АТУ Ленинского района будут проверять документы и выявлять незаконно установленные объекты. В случае, если не продлен договор аренды, сооружения попадут под снос. Владельцев обяжут самих вывезти строения, в противном случае демонтировать будет муниципальное предприятие", – цитирует VL.RU специалиста городской администрации.

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