8 тысяч голосов решили судьбу ремонта дорог в Приморье

Во Владивостоке наибольшую поддержку получили Нейбута, Сабанеева и проспект Красного Знамени

Ремонт на Нейбута. Фото: ИА PrimaMedia

Администрация Приморья подвела итоги онлайн-голосования по объектам ремонта при реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", которое проводилось на площадке краевых властей. За объекты в общей сложности подано порядка 8 тысяч голосов. Один человек мог проголосовать сразу за несколько локаций. В число первоочередных объектов ремонта во Владивостоке вошла улица Нейбута, где в этом году проводится масштабный ямочный ремонт, Сабанеева и проспект Красного Знамени, сообщает ИА PrimaMedia.

"Приморцы выбрали первоочередные объекты ремонта при реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), приняв участие в опросе краевого департамента информационной политики. Мнение жителей региона учтут при формировании графика работ на следующий год", — информирует пресс-служба администрации.

Опрос проводился на сайте краевой администрации в разделе "Нацпроекты". Жителям региона предлагалось выбрать, какие улицы во Владивостоке, Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах будут отремонтированы по нацпроекту в первоочередном порядке.

"Во Владивостоке большинство участников опроса (42%) выступили за первоочередной ремонт улицы Нейбута. На втором месте – улица Сабанеева, ее выбрали 28% опрошенных, на третьем – Красного Знамени", — говорится в сообщении.

Так, за ремонт на Нейбута отдано 2 268 голосов, за Сабанеева – 1 486, за Красного Знамени – 514 голосов. При этом проголосовать одновременно можно было сразу за несколько вариантов. Кстати, наиболее активно голосовали именно во Владивостоке. В соседнем Артеме и Надеждинском районе максимальное число голосов, отданных за объект, не достигает 200.

"В Артеме приоритеты отданы улицам Донбасская, а также Кирова и 2-я Рабочая. В Шкотовском районе первоочередного ремонта, по мнению участников опроса, требуют улицы в деревне Рождественка, Центральная в Шкотово и Ленинская в Смоляниново. В Надеждинском районе – улицы Тимирязева и Овражная в Прохладном, а также улица Луговая в Вольно-Надеждинском", – сообщили в краевом департаменте информационной политики.

Итоги голосования. Фото: Сайт АПК Итоги голосования. Фото: Сайт АПК 1 / 2

Также участники опроса выбирали участки краевых дорог, которые будут отремонтированы в 2020 году по национальному проекту.

"Люди выбрали участки дороги Артем–Находка–Порт Восточный между Штыково и Шкотово, а также в районе поселка Врангель, дороги Шкотово–Партизанск от поворота в сторону Партизанска. Эти объекты в обязательном порядке будут включены в план ремонта", – подчеркнули в ведомстве, отметив, что самыми активными участниками опроса стали жители крупных городов – Владивостока и Артема.

С итогами опроса можно познакомиться в соответствующем разделе на сайте администрации.

Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья назвали значимым тот факт, что жители края внимательно следят за ходом ремонтных работ и дают обратную связь.

"Получение замечаний и предложений важно при реализации любого проекта, который направлен на улучшение качества жизни людей. Это же касается и национального проекта “БКАД”, ведь по дорогам агломерации ежедневно ездят тысячи жителей и гостей Приморья", – сообщили они.

В сообщении отмечается, что всего в Приморском крае сегодня реализуются 49 региональных проектов, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по указу президента РФ Владимира Путина.

Региональным проектом "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусмотрено достичь к концу 2024 года значительного улучшения по сравнению с 2017 годом следующих показателей:

– не менее чем до 50% увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям;

– на 10% снизить долю автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки;

– в два раза снизить количество аварийно-опасных участков на дорожной сети;

– довести во Владивостокской агломерации долю автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85%.