Финал чемпионата России по спидвею состоится во Владивостоке

"Восток" встретится с командой "Мега-Лада" из Тольятти
Спорт 7 октября, 19:50
Спидвей. Фото: ИА PrimaMedia

Финал чемпионата России по спидвею состоится в субботу, 12 октября, во Владивостоке. Соревнования пройдут на стадионе "Авангард". На городском треке встретятся лидеры чемпионата — владивостокская команда "Восток" и гости из Тольятти – команда "Мега-Лада", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Начало в 15.00. Болельщики FC SPEEDWAY RUSSIA сообщают дополнительную информацию о гонке. "Восток": Вместо показавшего неудовлетворительные результаты Кшиштофа Бучковски в составе появится Анжей Лебедев. "Мега-Лада": Евгений Сайдуллин возможно сможет принять участие в гонке, а вот кто будет легионером волжан по прежнему неизвестно.

Управление по развитию физической культуры и массового спорта администрации города приглашает владивостокцев и гостей города поддержать гонщиков и окунуться в атмосферу скорости, риска, опасных ощущений.

Спидвейная команда "Восток" давно стала визитной карточкой Владивостока и Приморья. Регулярно наши спортсмены становятся лучшими в стране, входят в тройку призёров различных чемпионатов и первенств. В клубе начинали свой спортивный путь будущие мастера спидвея, среди них чемпионы Европы и мира Сергей Казаков, Вячеслав Никулин, Григорий Лагута и другие знаменитые гонщики.

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