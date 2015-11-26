На митинг против сокращений на авиазаводе "Прогресс" в Приморье вышли 2 тысячи человек

Работники предприятия обращаются к президенту и требуют обеспечить завод оборонзаказом

Митинг. Плакат. Фото: ФППК

Работники ПАО "Арсеньевская авиационная компания „Прогресс“ им. Н. И. Сазыкина" (входит в корпорацию "Вертолеты России") в Арсеньеве вышли на митинг сегодня, 7 октября. Работники собрались на мирный протест выразить свою обеспокоенность по поводу отсутствия у предприятия оборонного заказа, сообщает ИА PrimaMedia.

В принятой на митинге резолюции отмечается, что в мероприятии приняли участие 2,2 тысячи человек. Работники завода требуют обеспечить заказами предприятия ОПК и предотвратить тем самым сокращение квалифицированного персонала. В связи с отсутствием оборонзаказа на "Прогрессе" прошли массовые увольнения. В прошлом году было уволено 1 155 человек, к концу этого года будет уволено еще более двухсот человек. Такая ситуация в Арсеньеве, для которого "Прогресс" является градообразующим предприятием, приведёт к безработице и социальному взрыву, уверены участники митинга.

Кроме того, в резолюции заводчане требуют вернуть доступность звания "Ветеран труда". От законодательной и исполнительной властей Приморья – установить районный коэффициент к зарплате не ниже 1,3 для всех работников Приморья, в том числе и федеральных учреждений. От гендиректора холдинга "Вертолеты России" — довести оклады и ставки первого разряда до МРОТ.

Коллективные акции профсоюзов начались сегодня в Приморье с поселков Лучегорск и Кировский, они объединили работников образования, культуры, госучреждений, здравоохранения и энергетики Пожарского и Кировского районов.

В Большом Камне протестуют работники судоремонтного завода "Звезда". Жители Большого Камня считают, что от "самочувствия" завода, который теперь является градообразующим предприятием, зависит жизнь всего города. Пока местных сокращают, каменщикам из Китая предлагают зарплату в 145 тысяч рублей, 9-часовой рабочий день и оплачиваемую работу в выходные и праздники.

Помимо этого, профсоюзные митинги прошли в Артеме, Дальнегорске, в с. Михайловка, в Находке, в пгт. Ольга, в Уссурийске, Хороле и Чугуевке.